El Paraná encaminó su descenso y trajo alivio

El otro de los grandes ríos de la provincia, el Paraná, también comenzó ayer su descenso y aunque aún no se retomaron los servicios portuarios, sí trajo una mayor tranquilidad a los vecinos de las localidades costeras y fronterizas con Paraguay.



En Corpus, y después de nueve años sin que se registren medidas tan altas del caudal del río, el hidrómetro marcó 6,70 metros lo que implicó que se tuviera que evacuar a diez familias de oleros y las oficinas de aduana y migraciones que operan en Puerto Maní de la localidad.



Hernán Rocha, secretario de gobierno municipal, en diálogo con El Territorio sostuvo: “El estacionamiento de la creciente en la madrugada del viernes trajo alivio y se espera que en las próximas horas comience a bajar, aunque todo queda supeditado a lo que pase en la represa de Itaipú, ya que si abren más las compuertas puede haber otro pico, tenemos esperanzas que no pase eso”.



Y en esa misma línea, agregó: “Esta creciente impactó mucho porque hacía 9 años que el río Paraná en nuestra localidad no presentaba valores superiores al normal e incluso con la sequía de los últimos tiempos las medidas estaban por debajo. Esto que pasó ahora trajo mucha preocupación”.



Mientras que en Jardín América, el servicio de lancha entre Colonia Oasis con Capitán Meza, Paraguay sigue suspendido desde el jueves por la tarde. En esta zona el río no tuvo un descenso, según explicaron las fuentes a este medio. El jueves por la noche registró 5,58 metros y ayer marcó 6,55 metros.



En dicho paso fronterizo hay cuatro horarios establecidos para el cruce de lunes a viernes a las 8, 11, 14 y 17 horas. El lunes recién se resolvería si se vuelve a operar o no, todo depende del caudal.



En lo que respecta a Montecarlo, el jueves por la noche hubo una baja de medio metro en el nivel del río. “Hoy (por ayer) empezó a bajar de nuevo, está lejos de llegar al club pero hay que estar atento igualmente porque sabemos que sigue la lluvia”, manifestó Raúl Radke presidente del Club de pesca.

