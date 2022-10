Defensa clasificó a la Sudamericana

sábado 15 de octubre de 2022 | 6:01hs.

Con gol de Gabriel Alanís, Defensa y Justicia le ganó 1-0 a Unión y se aseguró un lugar en la próxima Copa Sudamericana.



A lo largo de los primeros 45 minutos, el conjunto local explotó el sector izquierdo para atacar y, a través de los desbordes de Gastón Togni, llegó con peligro al arco de Santiago Mele. Justamente, esa fue la formula por la cual llegó al gol tras la definición del ex Sarmiento con el arco vacío.



Por su parte, el elenco santafesino prefirió atacar mediante contragolpes. Sin embargo, salvo jugadas aisladas, no generó situaciones de riesgo.



Ya en el complemento, fue Defensa el equipo que apostó al contraataque para aprovechar los espacios que Unión dejaba en defensa mientras iba en busca del empate.



El cuadro conducido por Gustavo Munúa se hizo de la pelota, pero no logró quebrar a la defensa del Halcón, más allá de algunos remates de larga distancia.



Con este resultado, los de Varela llegaron a los 34 puntos y, de esta manera, alcanzaron la 13º posición, al mismo tiempo que se clasificaron para la Sudamericana. Por su parte, el Tatengue, con 30 unidades, mantiene la 18° ubicación en la tabla, aunque debe el partido ante Talleres por la fecha 11.