La inflación de septiembre fue 6,2% y acumula 83% en los últimos 12 meses

sábado 15 de octubre de 2022 | 6:02hs.

La inflación de septiembre fue de 6,2% y desaceleró respecto de agosto, cuando alcanzó el 7% (tras el piso del 7,4% de julio). En tanto, en los últimos 12 meses acumuló un incremento del 83%, el más elevado en tres décadas, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, en los primeros nueve meses del año la inflación acumulada llegó al 66,1%.



De acuerdo al organismo de estadísticas oficial, la división Prendas de vestir y calzado (10,6%) fue la de mayor aumento en el mes, seguida por Bebidas alcohólicas y tabaco (9,4%), sobre la que se destacó el alza de los cigarrillos.



Detalló que durante septiembre, también sobresalió el incremento salarial de trabajadores de casas particulares –que impactó en Equipamiento y mantenimiento del hogar (6%)–, así como las subas de las tarifas del transporte público –subterráneo, taxi, aéreo, entre otros– y el arrastre que dejó el aumento de los combustibles a fines de agosto, que impactaron sobre la división Transporte (5,8%).



La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,7%) fue lo que más incidió en todas las regiones, dentro de la que se destacó el aumento de Verduras, tubérculos y legumbres; Aceites, grasas y manteca; y Frutas.



A nivel de las categorías, lideró el alza mensual Estacionales (11,7%) –explicada, en parte, por las mencionadas subas en Prendas de vestir, Verduras, tubérculos y legumbres, y Frutas– seguida por el IPC Núcleo (5,5%) y, finalmente, Regulados (4,5%).



Lo que viene para fin de año

La inflación se estima que no perforará el 6% en los últimos meses del año. Los alimentos, por su parte, crecen por encima del nivel general de precios. Según consultoras privadas, así ocurrió en septiembre y volvería a suceder en octubre. De hecho, algunos sondeos ya dan cuenta de fuertes subas en este rubro en los primeros días del mes.



Advierten además que, por la escalada inflacionaria, el consumo masivo retrocedió en septiembre un 9,9% en comparación con el mismo mes del año pasado y en los primeros nueve meses del año la contracción alcanza al 3,5% contra el mismo período de 2021.



Según publicó Ámbito.com, el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene previsto “comenzar a convocar a empresarios y sindicalistas para acordar un sendero gradual de reducción de precios y salarios”, tras las gestiones que realiza esta semana en los Estados Unidos.



El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, afirmó la semana pasada que es posible cumplir con la pauta del 60% de inflación contemplada en el proyecto de presupuesto 2023, debido a que para el próximo año no se espera “un shock externo ni están previstos cambios bruscos en el tipo de cambio”.

La inflación del NEA, la más alta del país

En el Noreste bajó 0,8 puntos la inflación en septiembre respecto a agosto y registró un total de 6,8%. La región volvió a ubicarse con el número más alto entre el resto, seguida únicamente por la Pampeana con un 6,3%. En este sentido, en lo que va de 2022 la inflación en la región alcanza el 68,4%. Y a nivel interanual, en comparación con el mismo mes pero de 2021, un 87,5%. Las categorías que más aumentaron fueron: Bebidas alcohólicas y tabaco(10,6%); Prendas de vestir y calzado (10,5%); Vivienda, agua, electricidad gas y otros combustibles (10,4%); Bienes y servicios varios (7,3%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,8%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (5,4%); Salud (5,3%); Restaurantes y hoteles (5%); Transporte (4,9%); Recreación y cultura (4,3%); Comunicación (2,5%) y Educación (1,9%).

Massa: “Es un número que todavía no me conforma”

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que la pequeña desaceleración de la inflación que se registró en septiembre y que se conoció ayer “todavía no me conforma ni mucho menos”. El funcionario habló en Washington DC, ciudad a la que llegó el martes para participar de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. La reducción, aseguró Massa, no está cerca de ser suficiente.



“Es el segundo mes consecutivo en el que logramos reducir la inflación pero es un número que todavía no me conforma ni mucho menos. La obsesión nuestra tiene que ser trabajar todos los meses para seguir recorriendo la escalera descendente”, dijo a un grupo de periodistas luego de dar una charla en la sede del Atlantic Council, un think tank basado en la capital estadounidense.



“Hoy nuestra responsabilidad está puesta en estabilizar, nuestro desafío más importante es bajar la inflación”, dijo ante el algo menos de medio centenar de asistentes que participaron de su presentación en el think tank.



El almuerzo en el Atlantic Council, una actividad habitual de funcionarios argentinos que vistan la capital de los Estados Unidos, se dio en un aparte de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.