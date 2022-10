La discusión por el transporte continuará el martes

sábado 15 de octubre de 2022 | 6:04hs.

Tras el paro de 48 horas que tuvo lugar en las provincias del país durante el último miércoles y jueves, se reunió la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con la Federación Argentina de Transporte Automotor por Pasajeros (Fatap) para tratar de llegar a algún acuerdo.



Sin embargo, las negociaciones no alcanzaron un equilibrio entre las partes, quienes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes, cuando volverán a reunirse.



“Ante la ausencia del Ministerio de Transporte de la Nación, el Comité Federal de Transporte (Cofreta) y poderes concedentes, resultó imposible avanzar en la negociación paritaria”, indicó Guillermo Leumann, presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta).



Por ese motivo, determinó que se pasó a cuarto intermedio hasta el martes, pero que en el acto de audiencia, “al menos UTA no anunció nueva medida de acción directa, aunque veremos cuando se recepcione el acta con manifestación formal”, advirtió.



Paralización total

La falta del transporte público mostró durante dos días una paralización total en el centro de la capital provincial, como también en toda la provincia.



La medida de fuerza se había anunciado ya días atrás por la UTA en su reclamo de equiparar aumentos salariales con choferes de Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Si bien se había sucedido una reunión conciliatoria, no había tenido acuerdo por lo que se procedió al paro total de las unidades.



En Misiones, uno de los 20 distritos que paralizaron las unidades, se sintió tanto en los colectivos urbanos como en el servicio de media distancia (entre localidades).



Únicamente en La Rioja, Chaco y Río Negro no se llevó a cabo la medida de fuerza tras un acuerdo con los empresarios locales, mientras que en el Amba (Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Caba- y Conurbano bonaerense) hubo actividad, tras cerrar un acuerdo paritario a principios de septiembre.



Desde el sector transportista del interior del país insisten en igualar el acuerdo salarial cerrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), de 200.000 pesos para cada trabajador, además de incrementar el monto de subsidios para el transporte, a 59 mil millones de pesos.



Entre las 6 y las 8, horario de ingreso laboral, la circulación de taxis fue mayor. En el centro posadeño y en las distintas comunas de Misiones, la circulación de personas fue menor comparada con otros días y eso se observó en inmediaciones de las escuelas, donde se notó la inasistencia del estudiantado. También así, se afectó al sector comercial que pidió una urgente resolución.