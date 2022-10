Alberto defendió su gestión y pidió apoyo al empresariado

sábado 15 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández destacó ayer los logros en industria, empleo e inversiones en lo que va de su mandato y, tras mostrar el amplio contraste con los del macrismo, le pidió al empresariado de cara a las elecciones del año que viene: “Tenemos una oportunidad para no volver a lastimarnos”.



El máximo mandatario realizó sus declaraciones en el cierre del 58° Coloquio de Idea, que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata.



“Cuidar a la pyme es un acto central y hay que hacerlo de muchas formas, con apoyo del Estado y políticas activas que incentiven el desarrollo de las pymes”, introdujo ante los empresarios más importante que se dieron cita en el evento que regresó tras la pandemia de coronavirus Covid-19.



Tras lanzar esa consideración, hizo base en uno de los puntos fuertes de debate en el Coloquio, la visión del país y su situación económica, política y social, para empezar un discurso que tuvo como centro lucir los números positivos de su presidencia.



“Como vemos el país: es el vaso medio vacío o medio lleno. Yo quiero confesarles que entiendo que venimos de tiempo muy difíciles. Hemos pasados la pandemia, demasiado complejo para cualquier habitante del mundo, para los empresarios que vieron frenar las economías”, contó y añadió: “Entiendo que en muchos prenda la idea del agobio, de sentir que no tenemos futuro pero, de verdad, podemos mirar el futuro con mucho optimismo por lo que fuimos capaces de hacer”.



En cuanto a la elevada inflación de este año, el mandatario se lamentó de los porcentajes al indicar que es “un problema serio” que “viene de la Argentina de muchos años”. Sin embargo, adelantó que la inflación está “descendiendo paulatinamente”, por lo que instó a seguir “en ese camino” para que “se consolide” la tendencia y, así, “generar mejores expectativas y garantizar una mejor distribución del ingreso”.



Larreta no quiere indemnizaciones

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se comprometió ante los empresarios a presentar un proyecto “antes de fin de año” para modificar las indemnizaciones (que calificó como “multas”) vigentes en la actual legislación laboral. El anuncio fue aplaudido por el auditorio.



Quienes defienden esta idea afirman que bajando los juicios laborales se pueden reducir los costos de las empresas, disminuir el denominado “riesgo argentino” que según los ejecutivos frena inversiones, y generar más empleo.