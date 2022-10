Territorio fun

sábado 15 de octubre de 2022 | 1:30hs.

Las más pedidas

Despechá; Rosalía El último beso; Tini - Tiago PZK La Bachata; Manuel Turizo Nobody like yo; Nicki Nicole Bailé con mi ex; Becky G N5 - Lali Provenza - Karol G TV; Sebastián Yatra Traductor; Tiago PZK- Myke Towers Oración al sol; Chano

Daniel Saldívar e Ingrid Insfrán.

Maxi Bernal e Ile Arrúa.

Constanza Chiofalo y Francisco Bel.

Bárbara Feltan y Rocío Marceñuk.

¡Último momento!

El mejor contenido y el más actualizado del mundo del espectáculo tiene su hashtag en Tik Tok. A través de la consigna “¡Encuentra lo más HOT del mundo de entretenimiento! ðŸÅ½™ Celebridades, música, deportes, las mejores recomendaciones y las últimas noticias en TikTok están en #EntreteNews” los usuarios nos mantienen al tanto sobre todas las novedades de la farándula.



Desde las novedades del mundo del cine, hasta la separación de Wanda e Icardi minuto a minuto se puede seguir en esta sección que ya cuenta con 661,6 millones de visualizaciones. El mundo del deporte no queda atrás, si querés saber todo sobre la previa del Qatar 2022, esta sección es la indicada.

Slime Speedway estrenó Nickelodeon Kart Racers 3

Los fanáticos ya no pueden esperar el estreno de Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway. Anunciado en julio pasado, ahora acaba de mostrar su tráiler de lanzamiento que aumenta la curiosidad sobre el juego. GameMill Entertainment se lanza al mercado en consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, promete sorprender a los fans del género. Esta entrega cuenta con un elenco de más de 40 personajes icónicos de Nickelodeon, de los cuales se podrán utilizar para derrapar, deslizarte y acelerar hasta llegar a la meta en pistas inspiradas en Bob Esponja, Teenage Mutant Ninja Turtles y Avatar: The Last Airbender, entre otros. Además de esto, el juego brinda la oportunidad de personalizar los karts, cambiando los colores, reemplazando las piezas según el desafío para recorrer cada escenario a máxima velocidad.