Falleció Robbie Coltrane, el actor de Hagrid

sábado 15 de octubre de 2022 | 6:00hs.

El actor y comediante escocés Robbie Coltrane, mejor recordado por haber encarnado al entrañable Rubeus Hagrid en la exitosa franquicia cinematográfica de “Harry Potter”, falleció este viernes a los 72 años mientras se encontraba internado como consecuencia de complicaciones en su frágil estado de salud y en el cuadro de artrosis que lo aquejaba hacía tiempo.



“El legado de las películas de ‘Harry Potter’ es que la generación de mis hijos las mostrará a sus hijos, así que podríamos estar viéndolas en 50 años, fácilmente. Tristemente no estaré ahí, pero Hagrid sí estará”, había expresado el intérprete en una sentida reflexión para el especial de “Regreso a Hogwarts” que HBO Max produjo al cumplirse dos décadas de la saga y que se volvió viral entre las y los fans del mundo mágico.



Según informaron los sitios especializados Deadline y The Hollywood Reporter, la noticia fue confirmada durante las últimas horas por su agente, quien anunció que el intérprete murió mientras era atendido en un hospital cercano a su hogar, en la localidad escocesa de Larbert.



Aunque Anthony Robert McMillan (tal su nombre de nacimiento, que cambió artísticamente en honor al saxofonista de jazz John Coltrane) saltó a la fama mundial tras dar vida al gigante y excéntrico hechicero y guardián de los terrenos de la Escuela de Magia y Hechichería, Hogwarts, en las ocho películas que adaptaron el universo creado por J.K. Rowling, entre sus papeles más reconocidos también se encuentra el de Valentin Dmitrovich Zukovsky, un aliado del legendario James Bond en las películas “GoldenEye” (1995) y “007, el mundo no basta” (1999).



El actor comenzó su carrera en algunas puestas teatrales y en la comedia a fines de los 70 y principios de los 80, con presentaciones de stand up en distintos y pequeños clubes de Edimburgo, para luego mudarse a Londres en la búsqueda de abocarse por completo a la actuación.



En ese sentido, sus primeros pasos en el circuito fueron entre 1983 y 1984 con “Alfresco”, ciclo de sketches humorísticos en el que trabajó junto a otros prominentes compatriotas del rubro como Hugh Laurie, Stephen Fry y Emma Thompson, con quien tiempo después protagonizaría la miniserie de la BBC “Tutti Frutti”, que le valió su primera nominación a Mejor actor en los premios dedicados a la TV de la Academia de Cine y Televisión británica.



Ya en los 90, alcanzaría notoriedad local como el antisocial psicólogo forense Edward “Fitz” Fitzgerald en el drama criminal “Cracker”, rol protagónico con el que finalmente se consagró en la mencionada categoría de los BAFTA televisivos, con la obtención de tres estatuillas consecutivas entre 1994 y 1996.



En el terreno del cine, sus inicios incluyeron papeles menores en “Flash Gordon” (1980) y “La muerte en directo” (1980), y luego apareció en otras cintas como en la adaptación realizada por Kenneth Branagh sobre la obra de William Shakespeare “Enrique V” (1989), la comedia “Nuns on the Run” (1990), “Desde el infierno” (2001), “La nueva gran estafa” (2004) y “Effie Gray” (2014), entre otras.