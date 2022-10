Ferias Francas con expectativas en las ventas para los próximos meses

viernes 14 de octubre de 2022 | 12:28hs.

Productores de distintas partes de la provincia llegan a la ciudad de Posadas para exhibir sus productos en las Ferias Francas y este Día de la Madre se prepararon para dar a los clientes buenos precios.

José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de la capital provincial, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100,7 e indicó: “Vamos bien, preparado para un fin de semana de mucho movimiento y hacer de las ferias francas un combo ya que hay frutas, verduras, productos de elaboración casera y hay que madrugar para llevarse un buen lechón y una bolsita de carbón. El lechón está entre 1000 y 1100 pesos el kilo, un buen precio comparado con la carne de vaca”.

“Nuestra economía está muy complicada porque el que produce puede mantener los precios pero cuando va a comprar insumos todo aumenta. El feriante cuida a la hora de subir los precios porque es buena temporada, hay mucha verdura, está muy barato en la feria y hay que aprovecharlo porque el productor trae y quiere irse con los cajones vacíos”, agregó.

Además dijo que los productores conocen que el consumidor está complicado y no le alcanza la plata, “compra menos, camina y busca precios pero en la feria se lleva un buen producto a un mejor precio y además está estabilizado el tema de conseguir combustible que fue un problema hacia mitad del año”

El clima como factor

El presidente de las Ferias detacó que la lluvia siempre es bienvenida en las chacras y más en estas temporadas donde hay que juntar el agua, “esto hace que suban las napas porque es cierto que hay un pronóstico de sequía, hay que prevenir todas estas cosas y tratar de cuidar el agua, las vertientes y los arroyos porque si se viene una sequía va a hacer terrible”.

“El frío también afecta al crecimiento de algunas plantas porque estamos en temporada de zapallito de tronco, pepino que se estacionan porque les falta el calor, el ambiente cálido, complica un poco para que madure la fruta”, afirmó.

En cuanto a lo que es el agua, Villasanti remarcó que hay productores que hicieron reservorios, “el Ministerio de Agricultura Familiar también hizo algunos reservorios con una capa de plástico en el fondo para que el agua no se filtre, que se mantenga más tiempo, tratando de hacer todo en lugares cubiertos para que no se evapore mucho el agua con el sol. Ojalá que la sequía no vuelva a ocurrir como el año pasado pero eso no depende de nosotros”.