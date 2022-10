Ecologistas lanzaron sopa de tomate sobre el icónico cuadro de girasoles de Vicent Van Gogh

Dos activistas ecologistas del grupo ‘Just stop oil’ han arrojado este viernes dos latas de sopa de la marca Heinz sobre el lienzo, pintado en 1888 y aparentemente protegido por un cristal, a las 11 sobre el cuadro ‘Los Girasoles’ de Vicent Van Gogh, exhibido en la National Gallery de Londres, para protestar contra la explotación de yacimientos de combustibles fósiles en Reino Unido. Acto seguido, los activistas se han echado pegamento en los dedos y han pegado sus manos a la pared, según la Policía de Londres.

El acto fue llevado a cabo en la National Gallery de Londres, según muestran vídeos publicados en las redes sociales.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU