Iguazú: reúne fondos para comprar un cochecito doble para poder trabajar

viernes 14 de octubre de 2022 | 8:52hs.

Daiana Fonseca de 25 años de edad, tiene mellizos Sofia y Noha que tienen 9 meses de edad, la joven mujer al momento de recibir a sus niños compró un cochecito que aún está pagando, pero este se rompió y la dejó sin posibilidades de trabajar. La mujer se desempeñaba como vendedora de chipa en la vía pública y lo necesita para continuar trabajando ya que no tiene donde dejar a los bebes y necesita generar ingresos ya que su pareja sobrevive realizando changas.

Ante esta situación y teniendo en cuenta los escasos ingresos de la familia decidió realizar una rifa para recaudar fondos y así comprar un cochecito doble que cuesta al menos 80 mil pesos.

La familia está atravesando un difícil momento económico y por el momento residen en una vivienda de alquiler y para abaratar costos piensan mudarse a una vivienda muy precaria que aun no cuenta con baño ni electricidad en la zona rural Paraje 2.000 hectáreas ya que no lograrán pagar el alquiler el próximo mes.

“Estamos pasando por una situación muy difícil, yo vendía chipa, iba con los chicos en el cochecito, pero ahora no me puedo mover y no puedo generar dinero para sobrevivir. Prácticamente todo el dinero que ingresa lo gastamos en leche y pañales, no llego a comprar el cochecito que necesito”, contó Daiana Fonseca.

“Decidí hacer la rifa porque no encuentro otra forma de juntar el dinero para comprar el cochecito, hoy hicimos pastelitos y donas para vender y así juntar un poco de dinero. Vamos a sortear una plancha, una jarra eléctrica y una torta, la rifa vale 250 pesos”.

La joven mujer está desesperada porque las condiciones climáticas de los últimos días no le permitieron salir a vender los números. Las personas que quieran colaborar se pueden comunicar al 3757313062 o al 3757 50-7065.