Imputado por femicidio fue acusado de violento y agresivo

viernes 14 de octubre de 2022 | 6:03hs.

La madre, la hermana y una amiga de Pilar Riesco, quien murió tras caer del balcón del cuarto piso de un edificio en marzo del 2020 en el barrio porteño de Nueva Pompeya, apuntaron contra el entonces novio de la joven que ayer comenzó a ser juzgado por el femicidio, al asegurar que la víctima quería terminar la relación de noviazgo con el acusado y que éste era “violento y agresivo”.

El acusado, Patricio Reynoso (34), llegó al debate acusado del delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género”, pero se negó a declarar en el inicio de la audiencia ante los jueces Domingo Altieri, Luis Márquez y Darío Medina, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 18 porteño.

Además de la madre, la hermana y la amiga de Pilar (21), la audiencia que fue transmitida por la plataforma virtual Zoom contó con el testimonio de un amigo del imputado, quien afirmó que “nunca presenció” un hecho violento entre la pareja.

Tras la negativa de declarar por parte de Reynoso, los jueces convocaron a Adriana Chiaverano, madre de Riesco, quien además de ser testigo forma parte de la querella junto al abogado Roberto Damboriana.

La mujer dijo que su hija conoció a Reynoso “entre abril y mayo del 2017” y que desde esa fecha “Pilar empezó a cambiar muchísimos hábitos”.

Chiaverano admitió que se enteró que su hija consumía cocaína a través de un matrimonio amigo y que, luego de interiorizarse sobre cómo ayudarla, decidió llevarla a Narcóticos Anónimos para iniciar un tratamiento.

“Las adicciones comenzaron en 2017. No sé la fecha exacta que conoció a Reynoso. No puedo decir que es el padre de todos sus males, pero él la debía haber protegido y no dejado continuar con una adicción que no la iba a llevar a nada bueno”, expresó.

Por su adicción, Riesco tuvo dos internaciones, la primera en noviembre de 2017 y la última en marzo de 2018.