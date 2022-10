Armenia en el cielo, sin diamantes

viernes 14 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Si los rumores que flotan en tu cabeza se convierten en hechos, cerrá los ojos y pensá en esto: ciudad de Armenia en el cielo... cantan Daltrey y Townshend, de The Who. Pero Armenia no es una ciudad (la psicodélica canción lo dice, pero no es su idea), sino un país, enclavado en Transcaucasia, europeo y asiático en algún sentido, pero ni europeo ni asiático en otros. Y el festival internacional de globos aerostáticos ‘Descubrí Armenia desde el cielo’ invita a contemplar paisajes como este, cerca del asentamiento de Garni en la región de Kotayk.