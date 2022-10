Un poema y un secreto de amor que busca libertad, en la Peña Itapúa

viernes 14 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Un amor que crece con la pulsión de la poesía y danza en los extremos de lo secreto a la libertad es el que llevan a escena los personajes de Robo al destino, poética erótica, una obra escrita y producida por Lucas Rafael Gutiérrez, que se estrena mañana a las 20.30 en la Peña Itapúa, calle Buenos Aires 422.

Del amor y las miradas

“León desea contarle a su madre lo que está sintiendo por su mejor amigo, Elián, que también le corresponde. Pero la gran sabiduría que le es revelada en un poema, lo lleva a guardar -erróneamente- el secreto, aun cuando explota en su pecho. Ambos descubrirán que su amor no se contenta con ocultarse bajo el manto de las noches de luna nueva, y será necesario correr riesgos: la miserable jaula de la discreción, o el rigor del escarnio público, sino la tortura, o algo peor…”, adentra la sinopsis de este espectáculo con sello misionero, que tiene una puesta transdisciplinar de poética dramática, y que despliega teatro, música de coro y piano, danza y recitado de poesía.

“El amor siempre fue violentado, parece mentira pero es así, y en este caso intentamos visibilizar cómo este amor es violentado intrafamiliarmente, porque se da entre dos muchachos”, explicó Lucas Rafael Gutiérrez, autor del libro.

En este sentido, destacó que un desafío de llevar al escenario esta historia que desarrolla temáticas como el amor, la inclusión, la poesía y la búsqueda de la felicidad, “es que de alguna manera pone sobre la mesa el tema”, ya que aseguró que “mucha gente dice ‘no, eso no ocurre más, eso es antiguo, ya no pasa en las ciudades’, pero vemos casos muy cercanos de personas que sufren, y con el proyecto de la obra en marcha nos llegaron noticias de gente que le pasó lo mismo (que se plantea en la obra) y eso nos confirmó que estamos en el camino correcto. A veces por no hablar no nos enteramos, y llevarlo a escena es poder seguir discutiendo y pensando y repensando”, indicó.

En este punto, sostuvo que en el camino del respeto a las diversidades sexuales y disidencias, el arte puede ser una herramienta invaluable, “el arte puede ser entretenimiento pero necesariamente si toca una fibra nos hace pensar, y en te caso podría hacernos reflexionar ‘si pasara esto que le pasó a esos dos muchachos ¿qué hago yo?’”.

La obra Robo al destino, poética erótica es dirigida por Fernando Molina y coreografiada por Rubén Ojeda, en los roles protagónicos están Mateo Gutiérrez y Juan Martín Ruiz, junto a un elenco convocado especialmente para el proyecto. Para reservar entradas, escribir al 376-4227778.



Para agendar

Estreno

La obra ‘Robo al destino, poética erótica’, se estrena mañana a las 20.30 en la Peña Itapúa (Buenos Aires 422 entre La Rioja y Entre Ríos). Anticipadas $700 o dos por $1.200, se reservan al 376-4227778. En puerta, $800.