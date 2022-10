Ya se puede escuchar ‘Face it alone’, una pista inédita de Queen con la voz del gran Freddie

viernes 14 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Queen lanzó ayer Face it alone, un tema con la inconfundible voz de Freddie Mercury. La grabación aparece más de 30 años después de la muerte del genial cantante, ocurrida en noviembre de 1991, y se trata de una grabación inédita registrada en las sesiones del disco The Miracle de 1989.

El sencillo inédito, del que el viernes pasado se había dado a conocer un anticipo en redes sociales y que el miércoles se había filtrado en una radio francesa, está disponible desde ayer en plataformas digitales y será parte de una edición de lujo de The Miracle, que saldrá a la venta el 18 de noviembre.

El estreno en streaming enloqueció a los fanáticos de “La Reina”, que en apenas horas sumaron millones de reproducciones alrededor del mundo con emotivos mensajes en todos los idiomas.

“¡Fans de Queen! ¿Vieron las noticias? Tengan los ojos bien abiertos y compartan sus fotos de dónde vieron los anuncios usando el hashtag #FaceItAlone, había escrito la banda en su cuenta de Twitter el viernes pasado, junto a un audio en donde se escuchaba un pequeño fragmento con la voz de Mercury.

Finalmente, la canción fue conocida de manera completa el miércoles por una filtración, mientras ya está formalmente disponible en plataformas digitales.

Face it alone (algo así con Enfréntalo solo) es una balada alineada en el estilo musical del grupo en aquellos últimos años de la década del 80, en el que ya había dejado de lado algunos aspectos más progresivos y se había volcado a un sonido más convencional.

En tal sentido, la emotiva composición prescinde de los estridentes solos de Brian May o del enfoque operístico de Mercury y pareciera acercarse a canciones de tono más reflexivo como Those were the days of our lives”, aunque con un tinte más dramático y poético.

“Pequeña joya”

La existencia de la pista fue revelada por primera vez por Brian May y Roger Taylor en una entrevista de radio para la BBC, luego de su participación en el Jubileo Real de este año.

“Prácticamente nos habíamos olvidado de esta pista, pero ahí estaba, esta pequeña joya. Es maravillosa, un auténtico descubrimiento. Es una pieza muy pasional”, había dicho el baterista Roger Taylor en aquella ocasión.

Por su parte, May había puesto en duda que la canción pudiera ser editada por el estado en que se encontraba la cinta, sin embargo reveló después que los técnicos “había hecho maravillas” para recuperarla.

Lo cierto es que luego del póstumo disco Made in heaven, editado en 1995, no se habían conocido canciones inéditas de la banda junto a Mercury.

De hecho, recién en 2019 salió a la luz una canción inédita de la etapa solista de Mercury llamada Time waits for no one.

Reedición imperdible

Queen. The Miracle Collector’s Edition, la edición de lujo de la placa The Miracle (1989) será lanzado el próximo 18 de noviembre, consistirá en una caja de ocho discos -cinco CD, vinilo, DVD y Blu-ray- y presentará tomas alternativas de las canciones del álbum original y claro que también incluirá el reciente estreno Face it alone.