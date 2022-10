Todo listo para la primera jornada de la Estudiantina 2022

jueves 13 de octubre de 2022 | 12:45hs.

En la jornada de ayer, miércoles, se conoció el cronograma de salidas y también el cronograma de noches de calle de la Estudiantina posadeña 2022. Al respecto, Facundo Dowbusz, presidente de APES, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “El operativo de seguridad y despeje se hace desde muy temprano desde las 16:30 ya que los colegios estarían empezando a concentrar el primer a las 17 para dar inicio a las 18. Antes de esa hora, a las 17:40 tenemos la entrega de la llave de la ciudad por parte del intendente seguido de un desfile de las Amigas de Lalce que van a tener su reconocimiento”.

“Luego de eso tenemos a los chicos de la ESA de San Cristóbal de Fachinal por lo que los reyes harán su desfile y planificado para las 18 comenzar con el primer colegio de Posadas que culminará a las 4:30 del día sábado”, detalló.

Además puntualizó que las calles de ingreso para poder ver el espectáculo será la continuación de calle San Martín y continuación de calle Bolívar, “la calle Madariaga estará cortada y se utilizará solamente para el egreso de los chicos que participan de la estudiantina hacia la avenida Roque Saenz Peña. Además habrá controles para evitar el ingreso de pirotecnia, bombas de humo ,lanzanieves, cuchillos, tijeras, cualquier otro elemento punzante, vasos y bombillas de vidrio, envases y botellas de vidrio, alcohol, desodorantes, encendedores y equipo de mate y tereré permitido con bombillas de plástico”.

“Todo lo que son gradas no tendrán un costo, serán de libre uso. Pedimos que cada persona cumpla con su trabajo, con su rol y mantenga su actitud en un marco de respeto, que no bajen no bajen del cordón o se sienten allí para que todo pueda desarrollarse con normalidad”, enfatizó.

Se espera un desfile de 4500 alumnos con 25 escuelas más la ESA San Cristobal que participa con los reyes y “la cantidad de gente que transita sería entre 30 mil y 35 mil personas contemplando todos los actores, porque es la fiesta de la ciudad como lo era hace muchos años”.

“Nosotros con la Municipalidad y con la Policía de Misiones hemos llegado a un acuerdo que en casos de pronóstico de lluvia, tenemos hasta las 14 horas del mismo día para suspender el evento”, culminó.