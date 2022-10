En el segundo día de paro de colectivos, se complica el traslado de personas en Eldorado

jueves 13 de octubre de 2022 | 10:15hs.

El segundo día de paro del transporte decretado por UTA se hizo sentir con mayor fuerza en Eldorado. Pese al optimismo que mostraban en el día de ayer los vecinos respecto a que hoy se podría levantar la medida de fuerza, el paro continuó y con ello creció el descontento de quienes deben trasladarse a trabajar o a hacer un trámite.

Quienes no tienen vehículo o no pudieron arreglar con algún vecino o compañero de trabajo para trasladarse, debieron optar por tomar algún remis.

"A nosotros nos favorece el paro porque tanto ayer como hoy trabajamos más", cuenta Ariel, remisero. "Igual entiendo que a la gente le cuesta mucho. La tarifa mínima ronda los 400 pesos y es mucho comparado con el colectivo. Por eso hice varios viajes donde se juntaban 2 o 3 personas para compartir los gastos".

Uno de los problemas principales es el traslado hasta la terminal de ómnibus que se encuentra alejada del centro de la ciudad.

"Imaginate, yo viajo a Córdoba ahora, el pasaje me sale unas 15 lucas porque son 1400 kilómetros y el remis del kilómetro 9 a la terminal me cobró mil pesos. No sé si es caro o barato porque hay que mantener un auto. Pero de 70 pesos que tenía pensado gastar en el colectivo, gasté mil. Es mucha plata. Por lo menos para mí", dijo Luís.