Bienvenidos al Blues

jueves 13 de octubre de 2022 | 8:19hs.

La Sala Tempo con su cálida escena será el pasaje al potente blues de JC Smith, músico estadounidense que se presentará esta noche junto a su banda y tendrá como anfitrión y telonero al grupo local Regia.

JC Smith Band arriba a esta capital para desplegar una forma musical electrizante, un viaje sonoro que absorbe de la raíz del blues y soul de la vieja escuela, jumpin’ blues y otros géneros y fusiones más contemporáneos.

“JC Smith es un músico gigante, un gran guitarrista, es un bluesman de la vieja escuela, en el sentido que tocó al lado de grandes maestros del género y él mismo es un maestro que tiene un extenso repertorio propio y también hace covers de clásicos, es realmente grandioso tenerlo en la provincia y pensamos que va a ser una noche única, inolvidable, de muy buena música”, resaltó Luis Miguel Palma de la Garma, voz líder y guitarrista de Regia y parte del equipo de producción del show.

Regia tocará esta noche en Tempo y prepara su EP. Foto: JOAQUÍN GALIANO

JC Smith, que ya actuó en Posadas antes de la pandemia, se encuentra girando por Sudamérica y en suelo argentino lo acompañan los músicos chaqueños de Dale Gas, agrupación que lo secunda en sus sureñas incursiones desde hace seis años.

En su tour por nuestro país, el músico californiano y radicado en Chicago, tenía previsto un concierto anoche al cierre de esta edición en Resistencia con la banda local Dale Gas, la fecha de hoy en suelo misionero, y otra en Mercedes, Buenos Aires. Además irá a ciudades de Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, entre otros.

“El show de JC Smith tiene una impronta de mucha electricidad y baile, él abre el escenario e invita al público a bailar, tiene muy buena dinámica con el público y definitivamente sus melodías hacen que todo el mundo se mueva”, expresó Palma de la Garma.

Invitado de lujo

Portavoz de la música que es expresión del sentimiento e historia de su pueblo, JC Smith tocó con BB King y Buddy Guy, entre otras leyendas del blues y ganó numerosos premios. Sus gustos, influencias y guías musicales provienen de grandes maestros como T-Bone Walker, Albert King, Lowell Fulson, Jimmy McCracklin y Johnny ‘Guitar’ Watson. En su etapa solista y con la firma de su Gibson 335 publicó The Midnight Creeper (2001), Defining Cool (2009), Love Mechanic (2015), el compilado Live With The South American Allstars (2019) y JC Smith in the Groove (2019). A la vez que se encuentra en proceso de grabación de un nuevo material de estudio.

La anfitriona

La local Regia oficiará de anfitriona y será la banda soporte, con la presentación de un set enérgico de alrededor de seis canciones. Con Palma de la Garma al frente, la formación se completa con Leandro Lucas en batería, Alberto Rolón en guitarra y voz, Juan Sipituca en bajo y voz, y Pitu Zaldivar en primera guitarra y voz.

“Nosotros hacemos rock, blues, R&B, también reggae, hacemos varios ritmos, mucha fusión, tenemos nuestro propio sonido y presentamos nuestros propios temas”, explicó el cantante y compositor de Regia.

La banda nacida en 2011 tiene registrados varios temas y el videoclip Happy, que se puede visualizar en YouTube.

A su vez, está en proyecto la edición de su primer disco, un EP de cuatro temas creados en pandemia, grabados en colaboración vía streaming por Palma de la Garma desde Misiones y Miguel Moglia, músico y productor argentino que vive en Los Ángeles. Las canciones cuentan con la participación de artistas invitados como Vera Tancredo y Gervasio Malagrida.

“Regia es una banda que se autogestiona y en este caso es la productora general ejecutiva y artística del show de JC Smith en Posadas, lo venimos preparando hace más de dos meses, tenemos un gran amor por la música y esperamos que la gente acompañe, apoye y venga a disfrutar de este gran artista”, invitó Palma de la Garma.

Para agendar

Hoy a las 21 en Tempo

Hoy a las 21 en Sala Tempo, calle 3 de Febrero 1916, concierto de JC Smith y su banda; también, la local Regia. Entradas anticipadas $2.500, se consiguen en Rincón Musical o por Mercado Pago al WhatsApp 376 4-692213. En puerta saldrá $3.000.