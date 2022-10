Putin dijo que las fugas de gas benefician a EE.UU. y Ucrania

jueves 13 de octubre de 2022 | 6:02hs.

Las fugas que afectaron a los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania son un “acto de terrorismo internacional”, reiteró el presidente ruso, Vladimir Putin, quien aseguró que el incidente beneficia a Estados Unidos, Polonia y Ucrania.

“Los beneficiados están claros. Puesto que este incidente refuerza la importancia geopolítica de los sistemas de gas restantes, el que pasa por el territorio de Polonia y de Ucrania, y que Rusia construyó asumiendo el costo. Pero también a Estados Unidos, que ahora puede entregar su energía a precios elevados”, expuso Putin durante un foro sobre energía en Moscú.

El mandatario consideró que la “pelota está en el lado” de la Unión Europea (UE) en cuanto a la reanudación del suministro del gas ruso a través del ducto Nord Stream 2.

“Rusia está lista para retomar las entregas” a través de ese ducto submarino que nunca se puso en funcionamiento a causa de la ofensiva en Ucrania, añadió.

“La UE, si quiere, no tiene más que abrir el grifo”, amplió Putin, quien refirió que los otros gasoductos del sistema Nord Stream no se repararían si no se garantizaba su uso.

Putin expresó que “fruto de un sabotaje en el mar Báltico, una acción de terrorismo internacional”, el Nord Stream 1 quedó inutilizado, a pesar de que ya no servía como fuente de suministro por la interrupción del servicio a principios de septiembre.

El líder ruso dijo que el Nord Stream 2 puede ser reparado y, por tanto, entrar en funcionamiento, algo que nunca llegó a suceder porque Alemania abortó el proyecto como represalia tras el inicio de la ofensiva militar rusa sobre Ucrania.

Agregó que el sabotaje sienta un “peligroso precedente” y tiene como objetivo enturbiar aún más las relaciones con la UE.

En su discurso, evitó echar culpas sobre el sabotaje, pero sí citó a Ucrania, Polonia y Estados Unidos como los principales beneficiarios, estos dos últimos porque ganarían relevancia como naciones de origen o tránsito de la energía.



Ocho detenidos por ataque al puente

El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) de Rusia anunció ayer la detención de ocho personas presuntamente involucradas en el ataque con bomba que el pasado sábado dañó el puente de Crimea.

“Para este momento, en el marco de la investigación han sido detenidos cinco ciudadanos de Rusia y tres de Ucrania y Armenia que participaron en los preparativos del delito”, señaló el FSB.

En total, añade la nota de prensa, han sido identificadas 12 personas implicadas en el ataque el puente, que las autoridades rusas calificaron de “acción terrorista”.

Según el FSB, el ataque contra la infraestructura fue organizado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, su responsable, Kiril Budánov, y sus agentes.