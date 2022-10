El terror de Halloween se apodera de la gran pantalla

jueves 13 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Con la llegada de octubre, el mes marcado en el calendario con el terror de Halloween, la cartelera se renueva y trae propuestas de suspenso y miedo.

En esta ocasión, retomando uno de los clásicos del género, esta semana se estrena Halloween Ends. La película, que cierra una saga de trece historias espeluznantes, está dirigida por David Gordon Green y protagonizada por Jamie Lee Curtis, una actriz de culto en el género.

Esta secuela cuenta que, luego de 45 años, una de las franquicias de terror más aclamadas y veneradas de la historia del cine llega a su épica y aterradora conclusión cuando Laurie Strode se enfrenta por última vez a la encarnación del mal, Michael Myers, en un enfrentamiento final como nunca antes se había visto en la pantalla; pues sólo uno de ellos sobrevivirá.

Luego de más de una decena de películas de Halloween, una cifra que dice mucho, la saga cierra un ciclo abierto desde 1978 con Noche de Brujas, protagonizada en aquel entonces, como ahora, por Jamie Lee Curtis.

La dama del terror

La icónica Jamie Lee Curtis regresa por última vez como Laurie Strode, la primera “chica final” del terror y el papel que lanzó la carrera de Curtis.

Ella ha interpretado a Laurie durante más de cuatro décadas, uno de los binomios actor-personaje más largos de la historia del cine. Cuando la franquicia se relanzó en 2018, Halloween destrozó los récords de taquilla, convirtiéndose en el capítulo más taquillero de la saga y estableciendo un nuevo récord de fin de semana de estreno para una película de terror protagonizada por una mujer.

Sobre la nueva trama

Cuatro años después de los sucesos de Halloween Kills (2021), Laurie vive con su nieta Allyson y está terminando de escribir sus memorias, en las que señala que no ha vuelto a ver a Michael Myers. Sin embargo, después de permitir que el espectro de Michael se apodere de su realidad durante décadas, ha decidido por fin eximirse del miedo y la rabia. No obstante, cuando Corey Cunningham es acusado de matar a un niño que estaba cuidando, se desencadena una ola de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar.

Las entradas para ver el nuevo y terrorífico estreno ya están disponibles en la web oficial imaxdelconocimiento.com así como también en la boletería central.



