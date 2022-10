Alberto Fernández: "Querer ser el supermercado del mundo no es la mejor aspiración"

miércoles 12 de octubre de 2022 | 20:12hs.

El presidente Alberto Fernández lanzó este miércoles una crítica al gobierno del expresidente Mauricio Macri al señalar que aspirar a ser el "supermercado del mundo" es "no entender lo que pasa en la sociedad moderna", ya que no es la "mejor aspiración" es un "mundo donde el desarrollo científico y tecnológico no para de avanzar".

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) encabeza el cierre del Encuentro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Soberanía Nacional. https://t.co/GCH24bkb4I — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2022

El mandatario se expresó en estos términos al encabezar el cierre del encuentro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Soberanía Nacional en el predio de Tecnópolis.

Allí, Fernández cuestionó a los sectores que "no entienden" la importancia de "apostar a la ciencia y la tecnología" y de que el "Estado esté presente allí, porque no siempre es negocio". En esa línea, planteó que aspirar a ser no ya el "granero del mundo" sino el "supermercado del mundo" implicaría "apostar a la postergación de Argentina".

El jefe de Estado afirmó que esa no es la "mejor aspiración" es un "mundo donde el desarrollo científico y tecnológico no para de avanzar".

Asimismo, sostuvo que "en la sociedad moderna no hay mejor inversión que no sea en educación, conocimiento, ciencia y tecnología", al afirmar que, de ese modo, "lo que se está haciendo es sembrar futuro y haciendo rica a la sociedad".

Al mismo tiempo, abogó hoy por llevar "recursos y actores" a las zonas "periféricas" del país para que esa inversión "vuelva a esos lugares lo que son: zonas pujantes donde se pueda producir".

"No me gusta la Argentina que concentra su riqueza en el centro del país y tiene una periferia en el norte y en el sur. Esa es una Argentina muy injusta", planteó.

En esa línea, destacó que el objetivo es "hacer una Argentina pujante y una sociedad poderosa", por lo que la hoja de ruta de su administración es "seguir educando a los argentinos, sembrando conocimiento, apostando a la ciencia y seguir promoviendo la tecnología".

"Allí está la mejor sociedad que queremos", subrayó el mandatario al concluir su mensaje.

Del acto participaron también el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, entre otros funcionarios.