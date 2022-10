Icardi rompió el silencio y apuntó contra Wanda: "Se le está yendo la mano, pasó un límite"

miércoles 12 de octubre de 2022 | 18:24hs.

Mauro Icardi se cansó de toda la polémica alrededor de su relación con Wanda Nara y salió a marcar su postura en un vivo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 8.4 millones de seguidores.

"Nunca nos separamos con Wanda", aseguró el futbolista. "Hace un año que según ella se quiere separar y después hay un chantaje, una amenaza, algo... y nunca se separa", afirmó.

"Hace nueve años que estamos juntos, nunca nos separamos. Siempre estuvimos juntos", agregó Icardi.

"No estamos separados. Para mí si hay que hablar las cosas se hablan en persona, no poniendo un mensajito 'me separé", sostuvo, en referencia a la publicación de Wanda en sus redes a mediados de septiembre, en la que anunció la ruptura de la pareja.

“Ya todos saben la clase de padre que soy, como me comporté desde un primer momento con tres nenes que no son míos, pero que los quiero como si los hubiera parido yo, siempre les di mi vida. Siempre fueron felices, pero hoy, por desgracia de la vida, la madre decide romper, pero yo sé muy bien lo que piensan ellos”, aseguró Icardi, que está en Turquía junto a sus hijas y los hijos que Wanda tuvo con Maximiliano López.

Sobre su responsabilidad en la crisis de la pareja a raíz de su affaire con Eugenia La China Suárez, manifestó: "Sí, obviamente se creó un ambiente un poco raro después de lo que pasó el año pasado. Aunque no voy a aclarar lo que pasó, Wanda sabe la verdad de todo. Y obviamente desencadenó algo. Después hubo un perdón, no sé si sincero o no. La semana que viene vendrá, hablaremos e intentaremos solucionarlo para bien o para mal".

“Nada de eso es verdad, son cosas que hicimos porque ella dice que le sirve para tener prensa. Pero parece que ahora se le está yendo la mano, pasó un límite”, dijo y agregó: “Acá estamos, con los nenes en Estambul, que tiene su escuela, su fútbol, sus actividades… la estamos esperando, esperamos que la madre se digne a venir, la están esperando”.

"Salí a aclarar porque el nene hizo un comentario en Instagram y quería contar esta historia. Tampoco soy tan boludo para bancarme tanto y dar tantas vueltas", dijo, en referencia a la publicación de Valentino López.

"¿Te arrepentís de algo?", le consultó un seguidor. "Sí, la verdad que sí. De una sola cosa, la persona que lo tiene que saber lo sabe, que es Wanda. Es lo único que me arrepiento", sostuvo el delantero.

Sobre toda la repercusión mediática que generó Wanda en los últimos días, con rumores de romance con L-Gante incluido, Icardi expresó: "Creo que había otra forma de publicitar, creo que no es la adecuada para lo que es ella, para lo que es su marca, para lo que creamos juntos en 9 años. Se lo digo, pero bueno, será un modo de venganza... No estoy de acuerdo, obviamente".

Y aclaró: "Ahora estamos separados, ella está en Argentina y yo acá. Ahora veremos que hacer cuando ella venga la semana que viene, porque se generó un ambiente con mucha mentira mediática. Ella está enojada. Yo estuve enojado. Son cosas que pasan en una pareja que se pueden arreglar, no en lo mediático o estando a kilometros de distancia".

"Igual aclaro que nos hablamos diariamente con Wanda y la semana pasada estuvo en Buenos Aires y estuvimos juntos. No hay motivo para seguir con este circo mediático, yo no soy de esas personas", expresó. Y sumó: "Todo tiene solución. Esto es un tema más mediático que lo que realmente es".

Por último, el rosarino se refirió a L-Gante y le apuntó: "Usó bien sus palabras para colgarse de todo esto, lo usó también con una canción. A los medios le sirvió esto del romance".