Misiones: se aplicaron más de 20 mil vacunas de la campaña nacional

miércoles 12 de octubre de 2022 | 11:20hs.

Misiones inició el 1 de octubre la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis dirigida a la población pediátrica de entre 13 meses y 4 años inclusive de todo el país, que se extenderá hasta el 13 de noviembre del corriente año, con el propósito de sostener la eliminación de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénito y poliomielitis y controlar la parotiditis en el país a través de la vacunación.

La campaña nacional de vacunación avanza en la provincia de Misiones, dejando completo un 22% de la población objetivo, niños de un año hasta tres años y 11 meses de edad. De momento, continúan con las visitas en jardines maternales y centros educativos, pero más adelante abancarán otras áreas solicitadas.



“La provincia tiene más de 20 mil dosis aplicadas en la población objetivo”, aseguró el jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Roberto Lima a medios locales que al mismo tiempo, recordó además que en Misiones “son alrededor de 88.000 los niños de la población objetivo, donde tenemos una cobertura de un 22%, con la cantidad de dosis aplicadas”.

En cuanto a la estrategia se confirmó que siguen con el abordaje de lo que tenían planificado que era apuntar a la población en escuelas, jardines maternales, NENI, conjunto con los operativos en terreno. Para la aplicación de las dosis, Lima confirmó que “el tiempo no acompañó en estos días y esto no permite que los equipos se desplieguen”. De todas formas, aclaró que “las dosis se encuentran disponibles en todos los vacunatorios de la provincia, es decir, que los papás pueden acercarse a aplicar las dosis a sus niños”.

Detalló también que “en esta primaria instancia aplicamos en las escuelas, pero a medida que avancemos se va a recorrer en terreno. Este fin de semana ya hubo operativos en distintos puntos de la costanera de Posadas”. Más adelante, también harán visitas casa por casa. “La idea es trabajar en estrategias en conjunto que nos permitan captar lo antes posible a toda la población objetivo”, agregó el jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública.

''Uno de los objetivos de la campaña es vacunar mucho en un corto tiempo, porque tenemos un mes y medio” se confiesa. La aplicación de las dosis comenzó el 1 de octubre y continuará hasta el 13 de noviembre, “donde se pretende llegar al 95% de cobertura en todos los niños”, cerró.

Lima precisó además que “buscamos una adherencia, porque han acudido a las instituciones y los niños no llevaron el certificado de vacunación o el papá no lo acompañó”. En este sentido, indicó que se habla de una población de niños dependientes, donde si no están los padres la vacunación es muy complicada.

En cuanto a los jardines maternales y centros educativos, aseguró que los padres, “en algunos casos acompañaron la campaña y en otros no, diciendo que luego se acercarían a algún centro de salud”. Para las visitas que realizan desde el equipo de vacunación, el docente debe enviar primero un comunicado pidiendo la autorización a los padres para tener un contexto amigable, porque se trata de una campaña de vacunación establecida por ley que es obligatoria.