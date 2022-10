Fuerte repercusión del paro de transporte en Jardín América

miércoles 12 de octubre de 2022 | 10:45hs.

La jornada de hoy inició con el paro anunciado por la UTA por lo tanto afectó a gran cantidad de usuarios, tanto chicos como grandes que se movilizan en transporte público para asistir a la escuela o bien a sus respectivos lugares de trabajo.

La terminal de ómnibus de Jardín América vacía, como así también las distintas paradas de colectivos en la localidad como para trasladarse de un barrio a otro o bien dirigirse a distintos municipios de la provincia. En cuanto a la terminal, una mujer encargada de trabajar en la boletería de una empresa de larga distancia contó que 3 personas se presentaron para tomar un micro al no saber del paro y ella informó. A su vez precisó que el paro no es nacional, por lo tanto ella debe cumplir horarios.

Pero en algunos casos esta medida no impidió a los alumnos de una escuela en Jardín América para asistir a clases, atraídos por una actividad por la diversidad cultural.

El Territorio hace referencia a la escuela del B.O.P. 45 de Jardín América, sitio donde los chicos llegaron a pesar de no haber servicio urbano de pasajeros.

Mario Koszloski, director de la institución en diálogo con El Territorio contó: "los alumnos vinieron motivados por la propuesta que se destacó hoy por el día de la diversidad cultural, por lo tanto han llegado en bicicleta o a pie". Incluso resaltó que la expectativa fue sorprendente porque los docentes no esperaban tal concurrencia ya que hay chicos que no tienen otra manera de llegar si no es en colectivo.

Foto: Esteban González

Para concluir, acotó que la jornada se va a continuar a la tarde desde las 13.30 hasta las 17.30 y participó del proyecto una delegación de la Escuela 728 y alumnos del profesorado de biología de la Multiversidad Cultural.