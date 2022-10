“Si me rompo, déjenme”: el recuerdo de la carta de Di María tras su lesión y de cara a Qatar 2022

miércoles 12 de octubre de 2022 | 10:00hs.

Ángel Di María encendió las alarmas de la Selección argentina cuando pidió el cambio en un partido de Champions League. El hombre de la Juventus corrió, sintió un pinchazo y salió reemplazado ante el Maccabi Haifa. A 39 días del Mundial, la noticia fue un baldazo de agua fría. Su esposa, Jorgelina Cardoso, llevó tranquilidad con un mensaje en redes: “Todavía hay una hoja en blanco por escribir”.

A menos que se trate de una lesión de gravedad y que pise las fechas de la Copa del Mundo, Di María estará entre los convocados. E incluso si llegara a estar disminuido físicamente apenas unos días antes del comienzo del torneo él insistiría para estar. Como ya hizo en 2014 antes de la final ante Alemania, cuando se infiltró tres veces el día del partido para poder estar disponible si el equipo lo necesitaba.

La historia es conocida. Él mismo la contó con una extensa carta a corazón abierto, donde relató sus inicios, su dura infancia y todo lo que tuvo que trabajar tanto él como su familia para llegar a donde está hoy. La publicación salió en la web The Players Tribune, sitio donde los atletas suelen contar su historia para los fanáticos. Ahí “Fideo” reveló cómo le afectaba el tema de las lesiones a la hora de jugar con la Selección argentina.

Así como Argentina sufrió tres derrotas en finales (Alemania y Chile por duplicado), Di María sufrió lesiones y se perdió esos partidos. Fue criticado por su estado físico y tuvo que apoyarse en ayuda psicológica para superar ese momento. No fue sencillo, pero lo logró y se redimió en 2021 cuando marcó el gol clave ante Brasil en el Maracaná, lo que valió la Copa América en territorio enemigo.

El día que Di María se infiltró tres veces para jugar lesionado la final del Mundial de Brasil 2014

*Extracto de la carta publicada en The Players Tribune.

Me acuerdo cuando recibí la carta del Real Madrid. La rompí antes de abrirla.

Esto pasó en la mañana de la final del Mundial 2014, exactamente a las 11. Yo estaba sentado en la camilla a punto de recibir una infiltración en la pierna. Me había desgarrado el muslo en los cuartos de final, pero con la ayuda de los antiinflamatorios ya podía correr sin sentir nada. Les dije a los preparadores estas palabras textuales: “Si me rompo, déjenme que me siga rompiendo. No me importa. Sólo quiero estar para jugar”.

Y ahí estaba, poniéndome hielo en la pierna, cuando el médico Daniel Martínez entró al cuarto con un sobre en la mano y me dijo: “Ángel, mirá, este papel viene del Real Madrid”.

“¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo?”, le dije.

Me contestó: “Bueno, ellos dicen que no estás en condiciones de jugar. Y nos están forzando a que no te dejemos jugar hoy”.

Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Todos habían escuchado los rumores de que el Real quería comprar a James Rodríguez después del Mundial, y yo sabía que me querían vender para hacerle lugar a él. Así que no querían que su jugador se rompiera antes de venderlo. Era así de sencillo.

Le pedí a Daniel que me diera la carta. Ni siquiera la abrí. Solamente la rompí en pedacitos y le dije: “Tirala. El único que decide acá, soy yo”.

Las 22 lesiones de Ángel Di María

Junio de 2007: Lesión en semifinales del Mundial Sub 20 y no juega la final ante República Chceca.

Noviembre de 2008: Fisura en el peroné izquierdo. Se pierde el debut de Diego Maradona en la Selección argentina.

Noviembre de 2011: Desgarro en el biceps femoral izquierdo en Real Madrid.

Diciembre de 2011: Desgarro en el último entrenamiento del año.

Febrero de 2012: Se resiente del desgarro en el muslo izquierdo.

Marzo de 2013: Desgarro del muslo izquierdo en Real Madrid.

Mayo de 2014: Lesión en la ingle con el Real Madrid.

Julio de 2014: Desgarro en el recto anterior del muslo derecho ante Bélgica. Se perdió semifinal y final del Mundial 2014.

Diciembre de 2014: Lesión en la pelvis.

Mayo de 2015: Molestia en la parte posterior del muslo izquierdo.

Junio de 2015: Molestia en el bicep femoral en plena final de Copa América ante Chile.

Junio de 2016: Desgarro en el aductor de la pierna izquierda en la Copa América. Ante Panamá.

Octubre de 2016: Molestia en el gemelo derecho en un partido ante Bolivia por las Eliminatorias.

Noviembre de 2016: Lesión en el muslo derecho después de un entrenamiento en el PSG.

Septiembre de 2017: Pinchazo en el isquiotibial izquierdo en un partido ante Venezuela.

Marzo de 2018: Mialgia en la cara posterior del muslo derecho tras un amistoso con Italia.

Marzo de 2019: Lesión muscular en el recto anterior izquierdo en una gira con partidos ante Venezuela y Marruecos.

Febrero de 2021: Lesión muscular. Se pierde los octavos de final de Champions League ante el Barcelona de Messi.

Julio de 2021: Se dobla el tobillo izquierdo. Es reemplazado a los 79 minutos.

Agosto de 2022: Gol, asistencia y lesión en su primer partido con Juventus. Se trató de una distensión en el aductor derecho.

Septiembre de 2022: Afuera del partido con PSG porque aún seguía lesionado del aductor.

Octubre de 2022: Tirón en la pierna derecha. Sería un desgarro aunque aún falta el parte médico.