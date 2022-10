Santo Tomé: otra alumna competirá en las olimpíadas nacionales para el “semillero de Filosofía”

miércoles 12 de octubre de 2022 | 8:19hs.

La jóven alumna Valentina Scoleri que cursa quinto año de la Ecuela N.º 340 de Santo Tomé, clasificó a la instancia nacionales en las Omlimpíadas de Filosofía. La alumna participará en los días 27, 28 y 29 de octubre en Villa La Angostura. “Me gusta formarme e informarme pero nunca nada me atrajo como esto”, aseguró la estudiante.

“No caía, no lo podía creer. Me sentí muy feliz”, afirmó Scoleri al enterarse de que clasificó a la instancia nacional de la competencia. “Me lo veía venir porque una profe que tengo en Filosofía me felicitó de la nada y no entendía por qué. Mis compañeros se alegraron y me siguen apoyando”, dijo la joven alumna.

El certamen se llevará a cabo en Villa La Angostura, Neuquén, del 27 al 29 de octubre. Valentina viajará acompañada de la docente Natalia Corral y contará con el apoyo de Tamara Otazo desde Santa Fe, la profesora que la preparó para presentarse en las Olimpiadas Provinciales. “Es importante destacar que somos la única escuela pública representada en las Olimpíadas a nivel nacional. Es un gran orgullo, una experiencia nueva para nosotras y para Valentina. Siempre que nos presentamos llevamos alumnos a los nacionales”, contaron las profesoras.

La directora del establecimiento, Mariela Catena, dice que todos están “muy orgullosos” por la participación de Valentina, y que la Escuela 340 comienza a dar sus primeros pasos para tener un semillero de Filosofía. La directora explicó que es la tercera vez que tienen una alumna en las Olimpíadas Nacionales. “Incluso en 2018 nuestra participante llegó a las internacionales en Roma. Hay un semillero pese a que Filosofía es una materia que los alumnos tienen recién en quinto año” cierra Catena.



Como marca la directora del establecimiento, una alumna logró el pasaje a la instancia internacional en 2018 (viajó en 2019), y otro alumno llegó al nivel nacional en 2019. Hay que decir que en 2020 y 2021 no se realizó la competencia por la pandemia de coronavirus. Y ahora, en 2022, Valentina competirá en las nacionales tras superar la etapa provincial.



Valentina Scoleri competirá en las Olimpíadas Nacionales tras ser uno de los mejores 5 promedios en la competencia provincial. En esta edición se eliminó la instancia local y se agregó la Iberoamericana, que es la que le sigue a la Nacional. Los exámenes son corregidos por docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al igual que en la instancia provincial, constan de cuatro actividades que involucran desarrollo, comparación de autores, reflexión y un ensayo.

“Tuve muchas clases por Meet y ahora voy a tener clases presenciales. Fue algo que empecé a conocer más profundamente en quinto año. Me gusta formarme e informarme pero nunca nada me atrajo como esto”, contó Valentina Scoleri.

Desde la escuela, destacaron el apoyo y la ayuda de dos concejales de la ciudad de Santa Fe. A su vez, Valeria y las profesoras agradecieron a la escuela y a los directivos por el esfuerzo y por los beneficios que se realizaron para que el dinero no sea un condicionante para participar fuera de la provincia.