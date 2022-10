Billie Eilish, Drake y Lil Nas X, por primera vez en Argentina en el Lollapalooza 2023

miércoles 12 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Lollapalooza desveló el misterio y confirmó nueva edición en Argentina el año próximo a la vez que dio a conocer el line up.

El festival será los días 17, 18 y 19 de marzo de 2023 en el Hipódromo de San Isidro, y la venta en la modalidad “early bird”, sin conocer la lista de artistas, fue todo un éxito.

En cambio, desde ayer se anunció la grilla de artistas y también se reanudó la venta de abonos.

La octava versión del festival en Buenos Aires contará con las actuaciones salientes de Drake, Billie Eilish y Lil Nas X. O más bien será el debut de esta terna en los escenarios locales. Si bien al rapero canadiense Drake se le espera desde hace mucho en la Argentina, su desembarco sucederá de la mano de su flamante álbum: ‘Honestly, Nevermind’.

En tanto, la cantautora estadounidense creadora de ‘Bad guy’ finalmente podrá presentar ante sus fans argentinos los hits incluidos en sus celebrados álbumes ‘When We All Fall Asleep’, ‘Where Do We Go?’ y ‘Happier Than Ever’. También será una estupenda ocasión para disfrutar de Lil Nas X, rapero queer que desafió a la extrema derecha de los Estados Unidos y genera polémica con cada presentación y performace.

Además de los mencionados Drake, Bille Eilish y Lil Nas X, otra de las cabezas de cartel de Lollapalooza Argentina 2023 será Blink-182, con el aliciente de que en esta oportunidad vendrá con su formación original. En el marco de los 30 años de su fundación de este emblema del punk pop, Mark Hoppus y Travis Barker tendrán de vuelta al frontman Tom DeLonge en su próximo tour mundial.

Los que están igualmente de gira son los australianos Tame Impala, y aprovecharán la celebración de los 10 años de su disco consagratorio ‘Lonerism’ para regresar a Buenos Aires. Y todo esto por cortesía del festival en el que actuaron por última vez en el país, en 2016. Lo que sin duda generó sorpresa fue la inclusión de Rosalía. Y es que la cantante catalana acaba de ofrecer sendos shows en Buenos Aires con los que no sólo estableció un idilio con la audiencia argentina, sino que también la consagró como una de las actuales figuras de la vanguardia musical mundial.

A su vez, dirán presente otros convocantes artistas de distintas partes del mundo como Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse, Villano Antillano.

Presencia argentina

Como bien se conoce, este festival también fomenta el talento local. Argentina será representada por músicos de diversos estilos y generaciones como María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano, Marilina Bertoldi, entre muchos otros.

Además de anunciar la grilla completa, el festival reactivó la venta de entradas. Ya se pueden adquirir los últimos abonos de tres días para disfrutar de esta octava edición de uno de los festivales más importantes del mundo. Las entradas están a la venta únicamente a través de la plataforma Allaccess.

El precio de un abono para los tres días es $ 50.000 más service charge. Y en su modalidad VIP sale $ 75.000 más service charge.