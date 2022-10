El FMI ratificó sus proyecciones de crecimiento para Argentina

miércoles 12 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo las proyecciones económicas para la Argentina, al estimar que crecerá 4% en 2022 y 2% en 2023, en un contexto de fuerte desaceleración global.

También prevé que la economía argentina afrontará una inflación de 95% para 2022 y de 60% para 2023, en línea con las proyecciones del gobierno estipuladas en el proyecto de presupuesto 2023, y en el marco del acuerdo que nuestro país mantiene con el FMI.

Los datos fueron dados a conocer ayer en Washington, un día antes de la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a la capital de EE.UU. para participar de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial, y tras la aprobación del viernes último a la segunda revisión del programa que la Argentina tiene con el organismo, que gatilló inmediatamente un desembolso de U$S 3.800 millones para el país, que desde este martes se computarán en las cuentas de las reservas.

“Lo peor está por venir”

“Lo peor está por venir, y para muchas personas 2023 se sentirá como una recesión”, dijo el informe, haciéndose eco de las advertencias de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y muchos directores ejecutivos globales.

“La economía global está experimentando una serie de desafíos turbulentos. Una inflación más alta que la vista en varias décadas, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa de Ucrania y la persistente pandemia de Covid-19 pesan mucho en las perspectivas”, según resume el informe.

En consecuencia, “se prevé que el crecimiento mundial se desacelere del 6% en 2021 al 3,2% en 2022 y al 2,7% en 2023”, en sintonía con la última actualización de julio último.

Para el FMI, “este es el perfil de crecimiento más débil desde 2001, excepto por la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia de Covid-19, y refleja una desaceleración significativa para las economías más grandes: una contracción del PIB de Estados Unidos en la primera mitad de 2022, una contracción de la zona del euro en la segunda mitad de 2022 y brotes y bloqueos prolongados de Covid-19 en China con una creciente crisis del sector inmobiliario”, expresó sobre la economía Global

Al menos un tercio de la economía mundial “se enfrenta a dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo”, y se prevé que la inflación mundial aumente del 4,7% en 2021 al 8,8% en 2022, pero disminuya al 6,5% en 2023 y al 4,1% en 2024., entre los puntos destacados de informe que presentó ayer Pierre-Olivier Gourinchas, el Consejero Económico y Director del Departamento de Investigación del FMI; Petya Koeva Brooks, directora adjunta del Departamento de Investigación y Daniel Leigh, Jefe de División del Departamento de Investigación del organismo.

La agenda de Massa en EE.UU.

La agenda de trabajo incluye actividades en el marco del G20 como la reunión ministerial y un encuentro cerrado promovido por India, país que tendrá la Presidencia del Grupo el próximo año.

En el FMI y el BM, Massa tiene previsto participar de las reuniones de trabajo del Comité Monetario y Financiero Internacional, como también de las actividades en el marco del Comité de Desarrollo.

En Washington, Massa mantendrá encuentros con autoridades económicas de América del Sur y México organizados por Ilan Goldfajn, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.



Créditos por U$S 1.200 millones para Argentina

El directorio del BID se apresta a aprobar hoy dos créditos de libre disponibilidad que totalizarían U$S 1.200 millones en fondos de libre disponibilidad para la Argentina, y que pasarán a sumar las reservas, adelantaron ayer fuentes del organismo multilateral. En conjunto, los préstamos que recibirá la Argentina del BID “permitirían aumentar el apoyo del BID a la Argentina de US$ 800 millones a US$ 1.200 millones en el último trimestre de 2022”, subrayó el organismo.

De esta forma, el gobierno espera sumar entre el FMI y el BID U$S 5.000 millones en reservas de parte de los organismos.