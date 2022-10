Oberá: quienes tramiten su licencia de conducir podrán hacer el examen médico en el Municipio

martes 11 de octubre de 2022 | 19:53hs.

El Concejo Deliberante aprobó la solicitud del Ejecutivo Municipal para la modificación a la Ordenanza General Tarifaria, atento al proceso de “agilización para la tramitación de la Licencia de Conducir” que se está realizando. Se propone incorporar una tasa en función de la certificación del Formulario Único de Trámite (FUT) por un profesional de la medicina dentro del establecimiento municipal.

Este servicio se brindará a los ciudadanos que deseen obtener su licencia de conducir y ser evaluados por el médico competente dentro de las instalaciones municipales, para lo que deberán abonar un canon de $1000, entendiendo la importancia y beneficio para el ciudadano de poder realizar todo el trámite de la licencia de conducir en un solo lugar, indicaron en un comunicado oficial.

El Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán explicó que de esta manera el trámite se hace mucho más ágil. “En enero se llevó una nota al Colegio de Médicos donde se les informaba lo que se iba a hacer. Esto no está cerrado, no quiere decir que hay un solo médico y que no puede entrar alguien más, está abierto al médico que quiera hacer ese tipo de servicios en la Municipalidad”, indicó.

Por otra parte, aclaró que la gente que inicia los trámites para obtener su licencia de conducir, tiene la libertad de seguir concurriendo a su médico, a la lista de médicos habilitados anteriormente, depende de la persona y si lo quiere hacer más rápido, es opcional.