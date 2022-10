Evan Peters, contra la romantización del asesino serial que encarna en “Dahmer”

Desde su estreno el pasado 21 de septiembre, Dahmer se ha convertido en una de las series más populares de las últimas semanas en Netflix. La producción que recrea el raid delictivo del asesino serial Jeffrey Dahmer se convirtió en todo un furor en el servicio de streaming audiovisual y el éxito de la miniserie disparó el interés sobre uno de los criminales más recordados en la historia de Estados Unidos.

Precisamente por eso, resonaron especialmente las palabras del actor Evan Peters, protagonista de Dahmer, quien en un video publicado por Netflix analizó distintas aristas de este personaje tan especial en su carrera y recalcó la importancia que tuvo para la producción el hecho de poder contar la historia desde la perspectiva de las víctimas.

“Comencé en blanco con Dahmer”, dijo Peters en un clip publicado por Netflix en YouTube. “Ryan (Murphy, el creador de la serie) me envió los guiones y luego me llamó y dijo: ¿Dahmer es interesante porque está casi arrepentido, siente culpa y tiene una especie de confusión sobre lo que sucedió. Realmente no tiene la sonrisa encantadora y traviesa. Es dócil, algo distante y casi desvinculado de lo que hizo’”.

“Inmediatamente fui a YouTube y lo vi”, añadió Peters, quien revisó entrevistas, biografías, el informe policial y la correspondiente confesión del criminal, además de una serie de audios que también encontró en YouTube con lo que se presume como una entrevista con un psicólogo o un investigador.

