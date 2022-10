Una aerolínea prohíbe el uso del AirTag en las valijas por ser “peligroso”

La aerolínea Lufthansa quiere prohibir el uso del AirTag, un dispositivo que comercializa Apple que sirve para encontrar objetos perdidos. Es usual que se lo emplee en carteras, mochilas y llaveros y también se ha consolidado como una opción para los viajeros que quieren conocer la ubicación de su equipaje y evitar los deslices que en ocasiones ocurren en los aeropuertos.

Los AirTag de Apple son rastreadores efectivos por su tamaño y utilidad, se ha puesto en la mira una buena cantidad de casos en los que ha servido y se ha comprobado que es un dispositivo imprescindible para aquellos usuarios que temen por la seguridad de sus objetos y pertenencias. El caso de hoy es sobre Lufthansa y la prohibición de estos pequeños rastreadores basándose en una regulación que no está aplicada de manera correcta.



¿Por qué Lufthansa quiere prohibir el dispositivo de Apple AirTag?

La compañía aérea más grande de Alemania presiona para que los viajeros desactiven sus AirTag, volviéndolos inútiles.

Tal como señala Bussines Insider, Lufthansa incluyó a ese producto de Apple en la categoría de dispositivos electrónicos peligrosos durante los vuelos. En ese contexto, la empresa manifestó su intención de que los usuarios extraigan las baterías antes de subir al avión.



Los responsables de aerolínea de bandera alemana explicaron que el AirTag tiene funciones de transmisión y que por eso “deben ser utilizados de forma similar a los celulares, computadoras portátiles, tablets, etcétera, durante el vuelo si están en el equipaje”, notó la publicación Wirtschafts Woche.

