Lollapalooza Argentina 2023: line up completo

martes 11 de octubre de 2022 | 12:00hs.

El festival más aclamado por los argentinos tendrá lugar la segunda semana de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con artistas que encabezan los números centrales de la lista tales como Drake, Billie Eilish, Blink-182, Rosalía, Tame Impala y Lil Nas X, del Lollapalooza Argentina 2023.

El cartel se completa con Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse y Villano Antillano, en el plano internacional.

¡Comprá los últimos 3 DAY PASS a $50.000 + service charge y disfrutalo en 6 cuotas sin interés de $8.333 + service charge con Santander American Express a través de https://t.co/VfC6w2Erpa pic.twitter.com/zN0kOjKY96 — Lollapalooza AR (@lollapaloozaar) October 11, 2022

En cuanto a los artistas nacionales, los nombres más fulgurantes son María Becerra, Trueno, Usted Señálemelo, Diego Torres, Chano y Marilina Bertoldi.

Con respecto a la venta de entradas, los organizadores informaron que los últimos abonos 3 Day Pass se encuentran a la venta únicamente a través de la plataforma Allaccess (a $50.000 + service charge), y que se pueden abonar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express y en hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos.

“Con este contundente lineup, #LollaAR se reafirma como el evento cultural más esperado del calendario”, dice un comunicado oficial de DF Entertainment, la productora argentina asociada a C3 Presents y Perry Farrell para poner en Argentina a este festival itinerante, fundado como “alternativo” a comienzos de los ‘90.