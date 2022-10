Pericia psicológica para Villa por el caso de abuso sexual en el que está imputado

martes 11 de octubre de 2022 | 10:30hs.

El jugador de Boca, que fue denunciado por Tamara Doldán y está imputado por abuso sexual y violencia de género, deberá presentarse este miércoles en los Tribunales de Lomas de Zamora tras ser citado para una pericia psicológica mañana miércoles a las 9 de la mañana, mientras que Tamara Doldán se someterá al test durante la primera semana de noviembre.

En el expediente que investiga al delantero colombiano, se anexaron informes psiquiátricos que determinaron que el futbolista comprendía sus actos y estaba en condiciones de ser juzgado. Sin embargo, estas pericias que se realizarán mañana tienen un objetivo diferente. El propósito es conocer distintos rasgos de la personalidad de Villa, como así también analizar su conducta social, sus límites y otros parámetros.



El colombiano Villa se había presentado en junio ante la fiscal Vanesa González, quien está a cargo de la UFI 3 de Ezeiza, y prestó la declaración indagatoria. El delantero declaró que nunca abusaría de una mujer, que mantuvo relaciones consentidas y hasta cuestionó las lesiones que presentaba la víctima, al señalar que pudo haber sido otra persona.

“Esa noche (26 de junio de 2021) fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos. Me dolía todo, especialmente el vientre”, fueron los dichos de la denunciante.

En su relato, Doldán explicó que al día siguiente del abuso, el 27 de junio del 2021, decidió ir a la guardia del hospital Penna porque sentía mucho dolor.”Estaba sola en mi casa, me daba mucha vergüenza contarle a alguien, cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabia que sola en mi casa no podía estar. Me fui al médico por los dolores”, aseguró la víctima a fuentes nacionales.

“Yo estaba muy nerviosa, estaba muy presionada por el teléfono, porque desde el entorno de él estaba amenazada, me llamaban todo el tiempo, me dejaban mensajes, con amenazas, con pedidos de que no vaya al médico. Todos trataban de comunicarse conmigo para que salga de ahí urgente”, dijo respecto a las llamadas intimidantes.

Luego del estudio que se le haga a Sebastián Villa, le tocará la próxima semana el turno a la víctima de pasar por la misma entrevista con la psicóloga.

Según la denuncia original, el abuso se habría producido en la casa del futbolista, en el country Venado II de Esteban Echeverría, el 27 de junio del 2021 cerca de las 4 de la mañana. En su declaración, Tamara Doldan relató que el delantero la llevó a su habitación y primero la golpeó para luego abusarla sexualmente.

La citación de Sebastián Villa para las nuevas pericias psicológicas.

Hace pocos días, llegó al expediente un informe de 180 páginas enviado por la empresa Meta, dueña de Instagram, donde, a pedido de la fiscal, analizaron las titularidades de las cuentas tanto de Villa como de Doldán, en la que quedan comprometidos los personajes en cuestión, gracias a las pruebas que incorporó el abogado de la víctima, Roberto Castillo, que tienen que ver con una serie de capturas de conversaciones entre ambos involucrados en esa red social.

Estas medidas de prueba psicológicas serían las últimas antes de que la fiscal del caso, Vanesa González, solicite la elevación a juicio oral del expediente. Más allá de haberse incorporado una gran cantidad de pruebas, el 30 de octubre se vence el plazo de 4 meses que se estipula en estos casos para completar la investigación. Si bien la Justicia puede solicitar una prórroga de dos meses más, se especula con que no será necesario.