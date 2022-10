¿Qué pasará?: paro de transportes por 48hs que afecta a Misiones y el país

martes 11 de octubre de 2022 | 10:00hs.

A un día de que comience el paro de transporte por 48 horas en la provincia de Misiones y el resto del interior del país, por un conflicto entre el Gobierno y las provincias respecto de qué jurisdicción debe hacerse cargo del último aumento de sueldo para los conductores; todavía no hubo acuerdos entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato de primer grado que agrupa a los trabajadores de la rama del transporte colectivo de pasajeros en la Argentina y la Federación Argentina de Transportadores (FATAP). Sin embargo, todo puede cambiar a partir de este mediodía cuando los sindicatos se reúnan para llegar a un acuerdo. A su vez, el Ministerio de Trabajo también podría dictar conciliación obligatoria.

En su solicitud, los choferes de colectivos del interior del país le recriminaron al Estado nacional y a los gobiernos provinciales la falta de acuerdo con cámaras empresarias para ver quién se debe hacer cargo de pagar los haberes con aumento.

Entre los considerandos del reclamo, el gremio UTA, que conduce Roberto Fernández, informó en un comunicado que “hemos agotado todas las instancias de negociación en procura de la paz social, a fin de no perjudicar a los usuarios de nuestros servicios en el interior del país, pero debemos luchar por el salario de los trabajadores, y por un aumento que es reconocido por los empresarios, pero los gobernantes desconocen, obligándonos a tomar las medidas”.

Comunicado oficial del Consejo Directivo Nacional y la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

De acuerdo con lo que informó el sindicato, luego de que finalizara la conciliación obligatoria que había sido dictada días atrás, se decidió avanzar nuevamente con una medida de fuerza, la cual se realizará durante el miércoles 12 y jueves 13 de octubre.

“De los 8 mil millones restantes no se hace cargo nadie: el Gobierno dice que las provincias son las que tienen que pagar, las provincias dicen que no tienen la plata. Estamos jugando al gallito ciego acá, y las víctimas terminamos siendo siempre nosotros y los usuarios de los servicios, porque con las empresas no tenemos problema, ya cerramos, pero no nos pueden pagar porque no les llega la plata”, explicó en diálogo con Infobae el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.

Cabe destacar que, en caso de que no acuerden las partes, también puede intervenir el Ministerio de Trabajo de la Nación dictando la conciliación obligatoria, para que los servicios de transportes no dejen de funcionar y así estirar las negociaciones entre la UTA y la FATAP, como ocurrió la última vez.