Tenis: Báez se lesionó y tuvo que retirarse en silla de ruedas

martes 11 de octubre de 2022 | 6:01hs.

Después de su paso en falso por la Copa Davis, Sebastián Báez (35º) había regresado al país para ponerle paños fríos a la situación. Para salir un poco de la vorágine del circuito y para seguir entrenando rumbo a la última gira del año. Y tras casi un mes de ausencia en los torneos decidió regresar al ruedo en el ATP 250 de Gijón, evento que está debutando en el calendario de la ATP. Sin embargo, su debut no fue el que esperaba no solo por la derrota ante Constant Lestienne (63º) por 7-6 (5), 4-4 y retiro, sino porque no pudo terminar el encuentro por una lesión

. Tras haber sentido una especie de calambre en su pierna derecha (se estuvo tomando el cuádriceps durante varios minutos), el nacido en Billinghurst de 21 años no tuvo más opción que darle la mano a su rival, contarle sus sensaciones y retirarse del torneo en sillas de ruedas.