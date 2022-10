Los Kapanga se salvaron en un fuerte accidente

martes 11 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Los integrantes del grupo de rock Kapanga volvían de un recital que brindaron el fin de semana en Córdoba y sufrieron un fuerte accidente en la ruta 7 por el que afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Fue en el cruce con la Ruta Provincial 51, a la altura de Carmen de Areco donde, el micro en el que viajaban fue impactado por un auto que cruzó de carril.

Martín Alejandro Fabio, el “Mono”, contó en TN que los dos hombres que iban en auto “no podían hablar de la borrachera”. “Nos podríamos haber matado. Si sirve el mensaje, no más alcohol al volante. “Hoy la podemos contar pero hay muchos que no. Todos los viajes que hacemos vemos un accidente. Y en el 85% de los casos está involucrado el alcohol. Eso no es un accidente, es un incidente. Un accidente es que se te salga una rueda”.