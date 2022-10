“Me explotó el ojo”: habló el hincha de Gimnasia que recibió un balazo en la cara

lunes 10 de octubre de 2022 | 11:30hs.

La represión policial en el partido entre Gimnasia y Boca, que se cobró la vida del hincha César “Lolo” Regueiro, también tuvo otra parte feroz con el sufrimiento de varios fanáticos del Lobo que sufrieron las consecuencias. Uno de los casos más graves es el de Rodrigo Arballo, que fue baleado en un ojo y que tiene serias chances de perder la visión.

El hincha contó los detalles de la terrible represión y dijo que le arruinaron la vida: “Me explotó el ojo y no sé si podré volver a ver. Tengo un transporte escolar y me arruinaron la vida. No voy a poder volver a manejar”, indicó el hombre, claramente angustiado por la situación. Rodrigo está internado en el hospital Rossi de La Plata y confirmó que su esposa recibió nueve disparos en la espalda. Dijo también que ''la Policía actuó de manera planificada y que fue raro todo lo que pasó''.

“Llegué 20 minutos antes del partido y las puertas ya estaban cerradas, algo que nunca se había visto. Estaba contra la valla con mi ticket en la mano y empezaron a empujarme. Cuando me doy vuelta para ver qué pasaba recibí el disparo en la cara. El policía estaba a un metro. Después de eso me pegaron un piedrazo en la cara y me desmayé. Mi señora tiene nueve balazos en la espalda”, relató.

Rodrigo Arballo, socio de Gimnasia, asegura que la represión policial "fue algo palnificado".

Su hermana lo encontró inconsciente y lo llevó como pudo hasta el hospital. “Me arrastró hasta el auto que estaba a unas 15 cuadras y me llevó al hospital San Martín, en donde no quisieron atenderme. Después de eso me llevó al Rossi en donde me dejaron internado”.



“La Policía ya sabía lo que iba a hacer. Estaba todo planeado. Fui a ver muchos partidos, con más gente que la que había contra Boca y nunca había pasado algo así. Para mi hubo algo planificado”, aseguró. El hincha de Gimnasia reiteró que es muy factible que pierda la visión de su ojo izquierdo. “Tengo el ojo muy comprometido. Tocó la retina. Se me hizo un coágulo donde está la retina, y al ser el disparo tan cerca, me explotó por detrás. Yo, ahora, no veo”, explicó.

El efectivo policial podría quedar en libertad en las próximas horas ya que la agresión es un delito excarcelable, por lo que la justicia no podría mantenerlo detenido.

Hay que recordar que además de las varias personas que terminaron heridas, falleció un hincha del Lobo. César Regueiro, de 56 años, murió de un paro cardiorrespiratorio en medio de la represión policial que se ejerció en los ingresos de la cancha. Si bien el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que tuvo una “muerte súbita”, la familia lo desmintió y apuntó contra la Policía.

“A mi hermano lo mató la represión policial. No es un tema de inseguridad, fue a ver un partido de fútbol como fue a ver toda la gente a la cancha. Mi hermano no muere porque la tribuna, el paravalanchas o las banderas de Gimnasia lo agredió. A mi hermano, y a las 25 mil personas que estaban en la cancha, las agredió la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, afirmó Oscar Regueiro, hermano del Lolo, como lo conocían en la ciudad.