El triatlól brilló con el Half “Copa Ciudad de Posadas”

lunes 10 de octubre de 2022 | 2:00hs.

Fue una verdadera batalla la que afrontaron ayer los hombres y mujeres que engalanaron el triatlón Half “Copa Ciudad de Posadas”, organizado por la Asociación TriMisiones, que contó con un récord de 126 guerreros en acción en la Costanera Sur, en la playa de Miguel Lanús.

Y quien venía como gran candidato no dio tregua a la sorpresa, el bonaerense Emmanuel Iodice sacó credenciales y se impuso al recorrer los 1.900 metros a nado, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo en un tiempazo de 3h48m52s.

Su escolta fue el bonaerense Fernando Sirio con 3h53m, tercero resultó Patricio Valenti, de Buenos Aires con4h10m46s, cuarto se ubicó el también bonaerense Nahuel Adalpe con una marca de 4h11m10s, quinto fue el fueguino Fernando Champomier con 4h13m52s y sexto Rafael Noguera, el mejor misionero de la competencia con un registro de 4h14m18s.

Entre las mujeres se impuso Mercedes Scarlasa, de Buenos Aires, con 5h13m52s, seguida de Laura Maurizi, de Buenos Aires, con 5h34m29s; tercera se ubicó la apostoleña María Beleén Llera Sosa con 6h24m37s y el cuarto lugar fue para la paraguaya María Soto Ferreira que completó el circuito 7h10m41s.

Cuando el sábado se realizó la inscripción el clima primaveral envolvía el ambiente, pero ayer el frío invernal caló hondo en Misiones y los deportistas tuvieron un escollo que afrontar con el viento también reinante.

Pasadas las 7 se dio la partida en un circuito boyado en el balneario y con la salida uno a uno de los atletas, la competencia se trasladó a la ruta con 9 vueltas de 10 kilómetros; y completada esta parte, se dio paso al pedestrismo dentro de la colectora de Costa Sur para dar fin a la prueba frente a la playa.

Apenas llegados los triatletas se ‘emponchaban’ y se resguardaban en los gazebos dispuestos por TriMisiones con bebidas y comidas tras una competencia de mediana distancia, como se dice ‘no apta para todo público’.

Estas competencias llevan muchísimo entrenamiento para afrontar un número considerable de kilómetros y combinando tres deportes.

Asimismo, en esta oportunidad hubo muchos ‘bautismos’ en un half para triatletas misioneros, lo que demuestra que este deporte está creciendo. Además estuvieron los siempre competitivos de la Tierra Colorada.

Asimismo se sumaron atletas de Paraguay y Brasil; y de muchas provincias como Formosa, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Chaco y los anfitriones.

Flores y Vait, bien arriba

Por otro lado, en paralelo a Half, también se realizó un triatlón distancia sprint que tuvo como vencedor a Facundo Flores con 1h25m06s, escoltado por Nahuel Cabrera con 1h27m42s y tercero se ubicó Ezequiel Melgarejo con 1h27m50; los tres de la Tierra Colorada.

Entre las mujeres hubo festejo con samba, con la victoria de la brasileña Renata Vait de Brasil con 1h32m57s, la secundó Giselle Poujade con 1h37m15s y se sumó al podio Janira Meneghett, de Brasil, con 1h41m25s.

Una alegría necesaria

Emmanuel Iodice, de Longchamps provincia de Buenos Aires, se mostró conforme con su desempeño al haber bajado las 4 horas de competencia y llenó de elogios al circuito misionero que conoció ayer.

“Me gustó mucho venir, la ciudad es hermosa y la carrera igual de linda. Me encontré con un circuito rápido, que a los triatletas nos gusta, y se lo recomiendo a la gente que venga a hacerlo. En cuanto a la competencia sopló mucho viento, pero me sentí muy bien y estoy contento de haber ganado en Posadas”, compartió Iodice, uno de los grandes triatletas argentinos a nivel internacional que tiene esta media distancia.

El crack llegó a la Tierra Colorada en lo que reconoce como su mejor año ya que lleva sumadas siete victorias, un número impactante. “En el año tuve varias competencias y siento que fue mi mejor año deportivo, pero venía de dos carreras malas que no me las esperaba, y en una no me sentí bien y tuve que abandonar, por lo que necesitaba una carreras como esta para volver a tener confianza; porque esto se trata de eso… cuando van saliendo los resultados se tiene mayor confianza y cuando no salen va uno perdiendo y esto me vino muy bien”.

“Hay que aprovechar esto”

Víctor Figueredo, presidente de TriMisiones, estuvo estos meses al frente de un grupo que trabajó incansablemente para que ayer todo fuera una fiesta, pese al frío. “Nos tocó un frío importante y les costó mucho a los deportistas sobrellevar el viento. Tenemos un circuito muy lindo y tenemos que aprovecharlo, hoy -por ayer- todos estaban contentos de haber venido, y eso es muy lindo para nosotros”, valoró.

Luego añadió estar muy contento “por la cantidad de atletas y por el nivel muy importante , se bajaron las cuatro horas y estamos contentísimos por eso y porque todo haya salido de una manera correcta”.

Este fue el tercer Half realizado en Costa Sur, el primero una prueba piloto, el año pasado una competencia más a nivel regional y el de ayer que rompió todos los pronósticos y que espera formar parte importante año a año del calendario nacional.

Si hace frío que se note...

De un sábado caluroso se pasó a un domingo invernal ayer en Misiones y muchos atletas llegaron desprevenidos a la competencia porque “en Misiones siempre hace calor, no puede ser este clima o ‘publicidad engañosa’”, resonó ayer entre risas por parte de los competidores que llegaron desde otras provincias y países. De todas maneras disfrutaron de un fin de semana con dos climas bien diferentes y prometieron regresar el año próximo para ser nuevamente parte de la cita, claro que con dos mudas de ropas bien diferentes por las dudas...

1. Bien por el aguante: Fue grata la ayuda recibida por los organizadores de parte de más de 50 voluntarios que se sumaron a esta competencia que conlleva mucha logística. El dato: el profesor Rafael Larraburu, una vez más, estuvo al frente de las planillas dando el ejemplo.

2. Buena cantidad de misioneros: Más de 15 triatletas de la Tierra Colorada se animaron a esta dura competencia y hubo varios bautismos en la durísima media distancia.