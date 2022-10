Dybala: gol de penal, lesión y preocupación en la Selección

lunes 10 de octubre de 2022 | 6:01hs.

Paulo Dybala encendió las alarmas en Roma y la Sslección argentina, a poco del Mundial de Qatar 2022: sufrió una molestia muscular tras marcar un gol de penal en el triunfo por 2-1 contra Lecce, en el estadio Olímpico de Roma, por la novena fecha de la Serie A. El delantero se someterá a estudios para conocer la gravedad de la lesión.

A los tres minutos del segundo tiempo, el delantero cordobés -quien arrastraba una molestia y volvió a jugar en el duelo ante Inter- anotó desde los doce pasos para anotar el 2-1 en el marcador y acusó una molestia: inmediatamente pidió el cambio y Nemanja Matic ingresó en su lugar para disputar lo que quedó del encuentro.

La frase de Mourinho sobre la lesión de Dybala que alarma a la selección fue: “Digo mal, por no decir muy mal. Desgraciadamente es muy, muy mal. No soy médico, ni he hablado con uno, pero según mi experiencia es difícil. Difícil que vuelva antes el 2023”

El DT de la Roma fue contundente al ser consultado por el estado físico de la Joya tras su lesión ante Lecce. Incluso, Mou se animó a pronosticar que en la Roma podría no jugar más hasta el año que viene, pero eso tiene que ver más, tañ vez, con que si Dybala es confirmado para el Mundial, dentro de un mes dejaría de jugar para su club.

Gol de Gio y Napoli, arriba

Napoli visitó a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por la fecha 9 de la Serie A y se llevó los tres puntos con una cómoda goleada por 4 a 1, entre los goleadores del partido estuvo Giovanni Simeone, que marcó el segundo para encaminar la victoria.

Con estos tres puntos y el empate de Atalanta, el conjunto del sur queda primero en soldad.