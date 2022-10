Boca se impuso a Aldosivi y de nuevo está arriba

lunes 10 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Boca le ganó ayer un duelo clave a Aldosivi en la Bombonera, por la fecha 24 de la Liga Profesional de fútbol. El 2-1 deja al equipo de Hugo Ibarra con 45 puntos, uno más que Atlético Tucumán (44) que debe jugar hoy su duelo ante Racing, en Avellaneda.

Martín Payero, a los 11 minutos, y Darío Benedetto, a los 49’ de la primera etapa, le dieron el triunfo al local, mientras que Nicolás Valentini, a los 16’, marcó la igualdad transitoria para la visita.

El equipo de La Ribera aún tiene que jugar su partido suspendido ante Gimnasia (LP). El mismo está programado para el miércoles 19 de octubre.

Por su parte, Aldosivi sigue expectante en la lucha por la permanencia y en la próxima fecha, la 25, será local ante Banfield.

Las emociones comenzaron a brotar rápidamente en el verde césped de Brandsen 805. A tan sólo 10 minutos del pitazo inicial de Silvio Trucco, una dubitativa defensa del Tiburón dio el brazo a torcer tras un gran pressing de Payero, quien tras robar la pelota se fue mano a mano con Devecchi y ante la salida desesperada del arquero abrió el pie para poner a los dueños de casa 1-0 arriba.

Sin embrago, minutos más tarde, a los 15’ de la primera mitad, y cuando los locales parecían dominar el partido, una jugada aislada puso cifras iguales en el marcador, con la ley del ex incluida. Nicolás Valentini se elevó más que todos en el área azul y oro luego de un preciso córner desde la derecha y mediante un gran cabezazo dibujó el 1-1 momentáneo.

No obstante, el equipo de Ibarra no se quedó con los brazos cruzados, y aunque no pudo generar diversas situaciones de gol ni un gran volumen de juego, a los 49 minutos del primer tiempo entró en escena Luca Langoni. El juvenil peleó una pelota que parecía perdida, pudo imponerse por velocidad ante su marca y con un blooper del arquero marplatense incluido, le quedó el arco a su merced, pero decidió ceder a Benedetto, quien solamente tuvo que empujarla para inflar la red y poner el 2-1.

Ya en el complemento, las situaciones de peligro mermaron con gran notoriedad, por ende las emociones brillaron por su ausencia.

Partidazo en Avellaneda

Hoy se completará la fecha con cinco encuentros más que atrapantes. En el destacado, Atlético Tucumán visitará desde las 19 a Racing en un duelo clave por la lucha de arriba.

Una victoria del conjunto de Avellaneda lo dejaría en la misma línea que el equipo dirigido por el técnico Lucas Pusineri. Aunque un empate o un triunfo del Decano le bastará para llegar nuevamente a la punta.