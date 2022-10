Conmoción por la muerte de una fisicoculturista argentina

lunes 10 de octubre de 2022 | 6:02hs.

Una fisicoculturista argentina falleció en las últimas horas en Brasil, horas después de haberse clasificado subcampeona en un certamen que se llevó a cabo en la ciudad de San Pablo.

La mujer, de 30 años, fue identificada como Johana Colla, madre de dos hijas y oriunda de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. La confirmación de su deceso la dieron sus allegados a través de las redes sociales.

Si bien se esperan los resultados de la autopsia correspondiente, la mujer habría fallecido como consecuencia de un paro cardíaco.

Colla se quedó con el segundo puesto en su categoría, Womens Physique, y tras la obtención de la medalla subió un video en el que se la veía exultante.

Además, recientemente Colla se había consagrado subcampeona argentina, en su categoría de culturismo, en un certamen que se desarrolló este año en Villa Carlos Paz.

En las últimas horas, su sobrina, Daniela Colla, realizó un pedido en las redes sociales. “Pido por favor que no estén preguntando qué le pasó porque hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien. Ella había ido a Brasil a competir”.

“Necesitamos la ayuda de ustedes para poder despedir como se debe a mi tía Johana Colla. Pido más que nada por sus dos hijas y mi abuela”, agregó Daniela, pidiendo colaboración económica.

Desde el entorno de la deportista pidieron también una ayuda económica para poder traer su cuerpo hacia el país y despedirla.

El último video que publicó la deportista muestra su felicidad tras haber conseguido el segundo puesto en la competencia: “Feliz, feliz. Subcampeona sudamericana. Estoy muy feliz”, expresaba con una gran sonrisa.

Desde la IFBB, en tanto, compartieron un comunicado en el que lamentaron la muerte de la atleta e informaron que falleció de muerte súbita.

“Con hondo pesar nuestra institución debe informar que en la madrugada de hoy la atleta Johana Colla mientras dormía ha sufrido un paro cardíaco. El personal médico del hotel y el Servicio Médico de Emergencia de Brasil realizaron más de una hora de reanimación que fue, lamentablemente, infructuosa. El médico actuante nos ha informado que fue una muerte súbita”, sostuvieron.

Asimismo, informaron que se ocuparán de los trámites legales y el acompañamiento a su pareja, quien se encontraba con ella en ese país.