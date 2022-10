Belu Lucius pasó por el quirófano y habló de su recuperación

lunes 10 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Belu Lucius, tras haber contado que la actividad física modificó su cuerpo, contó que se hizo una cirugía estética y mostró las fotos de su recuperación.

La hermana de Emily Lucius compartió imágenes en las que se la ve con la cara hinchada, aún con vendas y puntos. Para evitar especulaciones, contó por qué pasó por el quirófano.

Sincera, Belu reveló que se sentía muy acomplejada por su papada. Y que, después de probar de todo para mejorar ese rasgo facial que le generaba inseguridad, decidió hacerse una liposucción.

Belu compartió en Instagram imágenes tras la operación y habló a fondo al respecto.

“Uso esto desde el sábado, todo el día. Desde hoy, solo doce horas. Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos, me tienen que sacar el punto y la venda, me tienen que hacer la curación”.

“Hace muchos años que yo vengo averiguando por el tema de la papada. Lo mío es hereditario y cada vez era más pronunciado, ya de costado tenía cada vez menos cuello. Me acuerdo que fui a una dermatóloga que me dijo que hay unos hilos tensores, que muchas mujeres también los usan para las mamas”.

“Probé de todo: ejercicio, la lengua en el paladar, sacar el cuello del mentón. Y encima el uso del celular no es algo que beneficie. Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo. Y si las puede tratar y sin que su salud corra ningún riesgo, está muy bien”, expresó, contenta por haber tomado la decisión.