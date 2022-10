L-Gante habló de su relación con Wanda Nara: “Estamos conociéndonos”

lunes 10 de octubre de 2022 | 6:00hs.

L-Gante estuvo invitado a La Noche de Mirtha (eltrece) y no evitó ningún tema. Tras su escandalosa separación de Tamara Báez y en medio de las versiones de romance con Wanda Nara, el referente de la Cumbia 420 se sentó en la Mezasa y habló sin tapujos

“Vos revolucionaste el país... ¡Qué lío que hiciste!”, dijo Mirtha Legrand con humor al darle la bienvenida al músico. A pura ironía, él señaló que se habló de lo que hizo y hasta de lo que no.

Fue entonces que todos quisieron saber cuál es su relación con la mediática a quien se lo vinculó sentimentalmente. “La estoy conociendo. Estamos conociéndonos”, fue su respuesta.

Fue entonces, que la conductora destacó la belleza de Wanda y L-Gante reafirmó: “Es linda, es una linda mujer”.

La separación de Tamara

L-Gante y Tamara Báez se separaron en malos términos y su vida privada cobró protagonismo en los titulares. En medio de una batalla judicial con su ex pareja, el músico estaría iniciando un romance con Wanda Nara.

Días atrás, el abogado de influencer, Juan Pablo Merlo, aseguró que el cumbiero ingresó al barrio privado en compañía de la empresaria mediática para quitarle pertenencias de la casa que compartían.

“Estoy sola, me siento sola... No entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con alguien más, ¿qué venís a entrar acá a llevarte lo mío? ¿para qué?”, reflexionó Tamara entre lágrimas en una historia que compartió en Instagram.

Karina Mazzocco decidió ir a fondo y consultarle a si le constaba que L-Gante estaba iniciando una nueva relación con Wanda. “Sí, yo lo tengo super confirmado”, aseguró su ex pareja. Respecto a cómo se enteró del affaire, señaló: “No puedo contar, pero fue por una persona muy cercana a él”.

Incisiva, la conductora fue al hueso: “¿Ellos duermen juntos?”. Lejos de cualquier polémica, la joven confirmó la información, pero desdramatizó y dejó en claro que no es un tema que le afecte. “A mí no me causa nada porque quiero estar tranquila”, confesó.

Finalmente, la influencer decidió denunciarlo y obtuvo un botón antipánico y una orden de restricción contra el papá de su hija. “L-Gante no puede acercarse a Tamara Báez. Ella tiene un botón antipánico y tiene una orden de restricción. Es la nueva medida judicial”, informó Rodrigo Lussich al aire de Socios del Espectáculo (eltrece).

La palabra de Wanda

En las últimas semana Wanda Nara fue vinculada a L-Gante. Ellos no niegan ni afirman, solo juegan al misterio y se alimentan las versiones con llamativos guiños en redes sociales. Sin ir más lejos hace unas horas la empresaria mediática contó que el referente de la Cumbia 420 le hizo un invaluable regalo.

Al ser consultada sobre el regalo más lindo que le hicieron en el último tiempo apuntó: “Una canción. La más linda de todas las que tiene. Pero creo que nunca se animará a sacarla”.

Si bien no nombró al autor, el referente de músico se hizo eco del posteo, lo compartió en sus historias y agregó con complicidad: “Jajaja bien bandida la canción”.