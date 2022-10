Mendoza: presentaron un proyecto para declarar al Metegol como deporte provincial y anular el “molinete”

domingo 09 de octubre de 2022 | 23:30hs.

Una diputada de Mendoza presentó un proyecto de ley para que el famoso Metegol sea declarado “deporte provincial” y que, en su reglamento, se establezca que el molinete es una acción ilegal.

La diputada Josefina Canale, de Cambia Mendoza, presentó la iniciativa el 20 de septiembre ante la Cámara de Diputados provincial, en donde solicitó que se declare al fútbol de mesa o Metegol como deporte provincial, y a los jugadores de estas prácticas como deportistas.

En el segundo artículo, además, solicitó que se incorpore como parte de la ley el anexo del “Reglamento ITSF (Federación Internacional de Fútbol de Mesa)”, que su punto 15 hace mención al movimiento de los jugadores popularmente conocido como “Molinete”.

En el apartado 15 del reglamento, la ITSF afirma: “El molinete es ilegal. El giro de barras (molinete) está definido como la rotación de cualquier jugador (figura, barra de jugadores) mas de 360º antes o después de haber golpeado la bola. Para calcular los 360 grados no se debe de añadir el vuelo tomado para golpear la bola”.

El proyecto tuvo una rápida reacción en las redes. Algunos periodistas y ciudadanos de la provincia de Mendoza calificaron como inoportuno el proyecto de ley, cuando la región, al igual que el resto del país, atraviesa una crisis económica muy fuerte.

De acuerdo a las últimas estadísticas provistas por el Indec, se reflejó que en el primer semestre del año la provincia de Mendoza registra que un 36,5% de su población se encuentra bajo la línea de pobreza y el 8,8% en situación de indigencia.

De todos modos, ante las críticas, la propia diputada se pronunció a favor del proyecto de ley y reafirmó que el “Metegol” es uno de los deportes más inclusivos que existen en el país. La legisladora hizo énfasis en la trascendencia de ese juego para personas con movilidad reducida.

“¿Por qué una ley para que el Metegol sea deporte? Me lo propuso @marioqacmdz y me abrió los ojos en un montón de cosas que desconocía sobre discapacidad y estar en silla de ruedas”, afirmó la diputada Canale. Y agregó: “Explíquenle a la Liga mendocina de metegol en silla de rueda que no es importante. Ellos lo solicitaron a través del Mario. Soluciona todo a todos?, No. Soluciona algo a alguien?, Sí. No arregla el país pero mejora vidas”.

“Resulta que para las personas amputadas o en silla de ruedas los deportes de impacto o de contacto implican una complicación adicional: un esguince, o problemas en la rodilla, quebrarte o que la muleta te fisure una costilla pueden implicar inmovilidad total (...) Esta ley no implica erogación presupuestaria: es gratis para la provincia, no piden subsidio. Y de paso da visibilidad y verdadera Inclusión en temas de Discapacidad”, completó.

De hecho, en el documento oficial de la presentación del proyecto, la diputada y su equipo justificaron la presentación del mismo con dos páginas de fundamentos.

“Que, es de destacar que el metegol es para todas las personas, no importan la edad, el género ni la condición física. En el extenso grupo que conforma la Liga Mendocina, hay todo tipo de personas, personas con discapacidad, personas trans, y quienes quieran sumarse. Tal vez es el deporte más inclusivo de todos. Así es que entre las primeras virtudes que exaltan del fútbol de mesa son la ausencia de mezquindad entre colegas y que nadie se queda afuera. En la mesa hay lugar para todo aquel que quiera jugar”, reza el texto del proyecto de ley en sus dos primeros párrafos.