El difícil camino de reinserción de los exconvictos

domingo 09 de octubre de 2022 | 1:30hs.

La presencia de Fabián Tablado en Posadas generó muchas y variadas repercusiones. El terrible femicidio que cometió, su expulsión de otras partes del país a partir de la presión de la familia de Carolina Aló, sus acciones en la cárcel, la predisposición de personas para ayudarlo y las posturas de diferentes actores de la sociedad que lo querían lejos fueron marco y contexto de sus intensos días en suelo misionero.



Incluso hubo un pronunciamiento histórico por parte del Concejo Deliberante, que repudió su presencia, aunque con varios matices por parte de los ediles. Además un abogado penalista pidió que lo expulsaran e hizo una presentación formal ante el Juzgado de Instrucción Seis. Expresó que había mentido al declarar ante la Justicia dónde estaba viviendo.





Sin embargo el clima social que se generó choca con una cuestión que es objetiva y es que Tablado ya cumplió con sus condenas. En la actualidad tiene una restricción de acercamiento inédita de 300 kilómetros con la familia de Aló, lo que explica su recorrido por distintos puntos del país de donde ya fue escrachado y echado.



Desde la Justicia misionera repitieron que se trataba de un problema "de organización social y eso requiere soluciones políticas, no jurídicas" y aseguraron entonces que Tablado contaba con garantías constitucionales para vivir en Misiones o en cualquier parte del país.



En este sentido se pronunció el concejal Pablo Velázquez en la sesión de repudio: "Esto deja al descubierto falencias de los poderes del Estado. Hay mucho trabajo por hacer y ese espacio hoy lo ocupan las pastorales, las iglesias evangélicas buscando la reinserción de los presos. Es importante acompañar entendiendo que no es el único camino y entendiendo que desde la política no podemos quedar en el repudio".





Con este caso icónico como disparador, El Territorio volvió a hacer foco en la reinserción de los detenidos y el proceso de los reos antes de volver a salir en libertad y cómo es la asistencia luego de vivir entre barrotes durante muchos años.



"La mayor tasa de reincidencia creo que está en los delitos en contra de la integridad sexual, en los otros casos se corrige un homicida ocasional que quiere volver con su familia e instalarse, ponerse a trabajar y vivir una vida digna. Un tipo que bajo los efectos de las drogas cometió un delito de robo calificado con el uso de arma, lo más probable es que si no es un adicto y si entiende un poco la temática que pone el Servicio Penitenciario para su recuperación va salir con intenciones de ser un hombre útil y trabajar", señaló el juez Atilio León, del Tribunal Penal Uno de Eldorado, al ser consultado para este informe.



Los Tribunales son los responsables de la ejecución de penas, algo que busca cambiar el diputado Héctor Rafael Pereyra Pigerl en su proyecto de un nueva ley de ejecución de la pena privativa de la libertad penal en Misiones. La iniciativa fue elaborada en conjunto con abogados del Servicio Penitenciario Provincial y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la provincia.



Los números indican que de los 1727 detenidos en Misiones hay 520 que cometieron delitos contra la integridad de las personas y 793 están presos por delitos contra la integridad sexual. Del primer grupo 36 son reincidentes y del segundo 58, según los datos proporcionados por el Servicio Penitenciario Provincial. En total hay 146 reincidentes en la población carcelaria.



Respecto de la prisión perpetua, hay 71 personas con esta condena, siendo cuatro de ellas mujeres. En la cárcel de Loreto son 14, en la de Oberá 24, en tanto 28 en la de Eldorado y una en Puerto Rico. Hace poco menos de dos años, en noviembre del 2020, los sentenciados a la máxima pena eran 60, con la misma cantidad de mujeres.



Desde 2014, la prisión perpetua significa 35 años de prisión de cumplimiento efectivo, cuando antes eran de 25 años. Sin embargo, el cumplimiento no significa ganar la libertad una vez cumplido el plazo, tal y como ocurre con Domingo Jesús Penteado, que ya purgó los 25 años de prisión pero los informes periciales concluyen que no tiene arrepentimiento y significa un peligro en libertad.





En el caso de Cecilia Rojas (40), su caso es paradigmático, porque si bien fue absuelta, salió a la calle luego de muchos años en la cárcel. La reinserción, cuenta ella, no fue fácil y por cuenta propia golpeó puertas y buscó ayuda para encarar su nueva realidad.



Rojas señaló que no tuvo contención y criticó el rol del Patronato de Liberados -que no respondió la solicitud para este informe-. Su palabra tiene un peso doble, debido a que más allá de su experiencia en la actualidad forma parte de la Comisión de Prevención de la Tortura, por lo que escucha y asiste a personas privadas de su libertad.

En cifras

146 En Misiones hay 146 reincidentes de los 1727 reclusos. La mayoría son abusadores.

71 De la población carcelaria, hay 71 condenados a prisión perpetua. Cuatro de ellas son mujeres.

El régimen de progresividad antes de alcanzar la libertad

En penales y comisarías "la mayoría no sabe leer ni escribir"

Otro paradigma para la resocialización de quienes cumplen su condena

Los Toros: el deporte como una herramienta para la reinserción

Salir de la cárcel para volver a matar: dos casos recientes en Posadas