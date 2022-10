La investigación de una familia en búsqueda de justicia por un joven

domingo 09 de octubre de 2022 | 6:03hs.

Familiares y amigos de Ignacio Alberto Balmaceda (26), hallado muerto hace trece días a la vera de la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1.590, reclamaron celeridad y respuestas por parte de la Policía de Misiones y la Justicia.



El joven fue encontrado el pasado 26 de septiembre pasadas las 5.45 por una mujer que pasaba por el lugar y dio aviso a la Policía del puesto de control de la ruta, ubicado a tan solo 100 metros de donde estaba el cuerpo.



Los familiares realizaron una minuciosa investigación y sostienen que el joven fue atropellado por un camión de pequeño porte e insisten que el conductor y el vehículo serían de la zona.



Según los datos que recabaron los allegados del muchacho, el siniestro habría ocurrido minutos después de las 23. Esa noche, el joven volvía de visitar a su novia que reside en la localidad de Wanda, ciudad a la que viajaba regularmente en colectivo interurbano. Aquella noche lluviosa de domingo, sin embargo, no llegó a abordar el último y debió volver caminando a su casa, ubicada en el barrio Los Arroyitos en la localidad de Puerto Esperanza.



“Estamos dolidos e indignados con las autoridades, creemos que ellos no hicieron su trabajo para dar con el asesino de mi hermano, porque él no murió, a mi hermano lo mataron”, manifestó Carolina Borja hermana de la víctima quien junto a su tío Javier Mercado se movieron intensamente para conocer cómo fueron las últimas horas de la víctima.



“A nosotros nos avisaron a las 7.30 de la mañana que lo habían encontrado pero la Policía no hizo bien el rastrillaje porque en ese momento se registró un accidente a pocos metros”, explicó.



“El cuerpo de mi hermano fue a autopsia y cuando volvió nos manifestamos frente a la comisaría y al otro día volvieron a hacer el rastrillaje y ahí encontraron el teléfono de mi hermano en las malezas”, contó Borja.



La familia, al ver que no lograban respuestas de la Policía, luego del entierro del joven se propusieron investigar cómo fueron las últimas horas del joven.



La madrina, quien fue la última en verlo con vida, explicó que Balmaceda había salido rumbo a la casa de su novia en Wanda.

El joven fue visto por última vez luego de visitar a su novia en Wanda. Foto: Norma Devechi

“Fuimos hasta allá, hablamos con el suegro de mi sobrino, que nos dijo que tenía permiso para visitar a la novia hasta las 22, entonces fuimos hasta un negocio”, comentó el tío, Javier Mercado.



En el local comercial, “el dueño nos dijo que habló con él que compró dos latas de cerveza y una papa frita, le preguntó por el horario del colectivo y el almacenero le dijo que ya había pasado y no había otro. Que fuera hasta la terminal y se tomara un remís”, relató el hombre.



Agregó: “Empezamos a ir local comercial por local, buscando cámaras de seguridad para conocer de forma fehaciente todo el recorrido”.



“Estamos agradecidos con todos los comerciantes y los vecinos que dejaron de trabajar para mostrarme las cámaras, grabamos todo con el celular y supimos el recorrido correcto, cosa que no hizo la Policía y ahora los videos de esas cámaras ya no están”, lamentó.



“En la última de las cámaras se ve como mi hermano, que venía por la colectora, vuelve a ir por la ruta porque en el camino terrado había mucho barro. Después de eso no se lo ve más”, expresó la hermana.



Mercado, por su parte, relató: “Controlamos los autos que pasaron por el lugar después y visualizamos un camión de medio porte y creemos que ese atropelló a Ignacio y lo dejó tirado en el lugar”.



Apuntó: “Creemos que lo atropellaron 10 minutos después de las últimas imágenes, yo mismo hice ese recorrido dos veces y controlé el tiempo para saber si podía ser ese camión”.



Respecto de las sospechas de que el camión sería de la zona Carolina Borja relató que el comisario Elio Da Luz, jefe de la Unidad Regional V, se reunió con ellos y les explicó que “la pericia apunta a que es un vehículo mayor, desde una camioneta a un camión, y que el vehículo salió de la banquina hacia la parte terrada, lo atropelló y volvió a subir a la cinta asfáltica”.



“Creemos que sería un camión de la zona y que había salido de la ruta para ingresar a la colectora que está unos metros más adelante, se nota que venía más despacio porque mi hermano tenía algunas fracturas y no había mucha sangre en el lugar, no sabemos el detalle de la autopsia pero creemos que agonizó mucho y quizás si el conductor hubieses parado y auxiliado él tendría la oportunidad por luchas por su vida”, lamentó.



La familia elaboró un informe detallado con el recorrido de Ignacio y aportó imágenes de las cámaras de seguridad donde se puede seguir el recorrido del joven, pero la Policía no cuenta con las pruebas porque las imágenes de las cámaras ya no están solo existen las que fueron captadas con el celular de los familiares.



Según los testimonios de sus allegados, Ignacio Alberto Balmaceda era un joven trabajador, se desempeñaba como ayudante de albañil junto a su tío y colaboraba en un merendero del movimiento Evita.



“Estamos indignados, la Policía no hizo su trabajo. Nosotros en medio de nuestro dolor hicimos una investigación y yo soy un simple albañil”, aseveró Mercado.



“Solo me quedan ver las imágenes de las cámaras del club Alto Paraná que está frente donde lo encontraron a Ignacio. Pero esas imágenes las tiene la Policía. Además, ese día las farolas no funcionaban, es decir estaba a oscuras”.



Por otro lado, “hablamos con la secretaria del juez que nos dio la razón cuando reclamamos por la investigación”, remató Mercado



El viernes familiares y amigos se reunieron en el lugar del hecho y se manifestaron pacíficamente con una caminata hasta el control policial.