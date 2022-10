Sueño cumplido

domingo 09 de octubre de 2022 | 6:01hs.

La familia de hockey del Centro de Cazadores vivió ayer un gran fiesta con la inauguración de su ansiada cancha sintética. Lo hizo en el marco de su tradicional Torneo Integración, modalidad seven.



La competencia se inició ayer con Infantiles y posteriormente se realizó al acto inaugural de la cancha sintética con autoridades, entre ellos la del gobernador Oscar Herrera Ahuad, y la bendición del Padre Gervasio.



Por la tarde fue el turno de las Mamis quienes también realizaron un homenaje a las colaboradoras y jugadoras que fallecieron recientemente.



Hoy el juego se inicia a las 8 y competirán los sub 16, sub 19, mayores mujeres y varones; y Damas +35 años.



Hace varios años que Centro lleva adelante el sueño de la cancha sintética de hockey y hoy es una realidad que marca un antes y un después. Este rectángulo genera un nuevo espacio para el hockey que ya tiene mismas canchas con las dos ubicadas en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) y los clubes Legislativo, Capri, Crucero del Norte.



Es por eso que para el club, ubicado en la avenida las Américas y Alicia Moreau de Justo -ex ruta provincial 213-, son días de emoción.



La cancha se pudo realizar a través de la venta de una parte del terreno del club, tras la votación afirmativa de la masa societaria.