La pulseada final

domingo 09 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Como se afirmó la semana pasada, Luiz Inácio Lula da Silva es el claro favorito para convertirse, por tercera vez, en presidente de Brasil. Obtuvo el primer triunfo ante Jair Bolsonaro (Partido Liberal), pero todo se decidirá en segunda vuelta. Las encuestas fallaron en las proyecciones que pronosticaban el triunfo directo del sindicalista y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en primera vuelta, no así quién quedaría en primer y segundo lugar. En definitiva, Lula y Jair lograron una polarización total, ya que ambos juntaron más del 90% de los votos. Bolsonaro necesita sumar para recuperar terreno y el representante de los trabajadores, acumular adhesiones para ratificar el triunfo. Por ahora, Lula sigue con ventajas según las encuestas, pero no se puede descuidar. Bolsonaro se muestra fortalecido al obtener los votos de los indecisos y Lula sale con la idea de quitarle votos a su adversario político y sumar los pertenecientes a otros espacios que salieron a competir y, sobre todo, buscar al 20% de los votantes que por diversas razones no concurrieron a las urnas en la primera vuelta. En 21 días, se define si Jair se mantiene o Lula regresa al palacio de Planalto que, de ser así, deberá gobernar con un Congreso con mayoría opositora.



Astilla del mismo palo

“No hay peor astilla que la del mismo palo”, es la metáfora que ilustra cuán doloroso puede ser una sentencia proveniente de un ser cercano. Es lo que sucedió esta semana cuando el neurocientífico Facundo Manes, miembro de la centenaria Unión Cívica Radical (UCR) y uno de los socios de la coalición de Juntos por el Cambio, afirmó que Mauricio Macri tiene que reflexionar, porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional y hubo operadores que manejaban la Justicia y que espiaba a gente de su gobierno, sobre lo cual la justicia con crítica celeridad lo sobreseyó y trató de pasar al olvido. Nada que no se haya dicho antes, pero cobró notoriedad y relevancia cuando Manes lo expresó con todas las letras y fue quien en definitiva se animó a poner el cascabel al gato. Esa muestra de atrevimiento de batir el parche, dejó en evidencia además que al sistema político les molestan los outsiders como ya quedó en evidencia en múltiples oportunidades en intervenciones anteriores del diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei. Quienes militan con altas o bajas en la política, al parecer no toleran que un forastero recién llegado, sea capaz de expresarse con desparpajo como lo hizo Manes. Lo que este dirigente terminó dejando en evidencia es que hay decepciones en cuanto a la forma de actuar de Juntos por el Cambio como también ocurre hacia el Frente de Todos. Tal vez de allí el temor de ser desplazado por un recién llegado, mientras los dirigentes históricos que disputan las peleas nacionales siguen estando muy alejados de lo que les pasa a los ciudadanos. De allí que los únicos que se diferencian son Cristina Fernández, Milei y Manes, que les están hablando en forma directa a los ciudadanos, planteando temas que les afligen en forma diaria. También es cierto que a Cristina no le dan respiro tras el intento del magnicidio, las causas judiciales siguen. Pero, el resto de los dirigentes al parecer, están más enfrascados en el círculo rojo e intentan mantener a toda costa el estatus quo. Esto quedó más que evidente tras las declaraciones de Manes que hizo saltar a los defensores acérrimos de Macri, quien desde España habló peste del país al sostener que la sociedad argentina debe ser la más fracasada de los últimos 70 años; cuando el grupo económico y político vivió toda la vida del país que detesta, es lo que planteó el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Este dirigente, en referencia al ex presidente y líder del PRO que lanzará el 18 de octubre el libro sobre liderazgo denominado “Para qué”, utilizó el término para preguntarse para qué quiere volver este hombre que nos endeudó de manera brutal, destruyó el empleo y nos condenó al FMI. Justamente Macri vuelve a hablar de inflación, al parecer teniendo una muy frágil memoria. Fue justamente él que durante la campaña de 2015 decía que “la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar”. Bueno la incapacidad de su gobierno, también terminó con un incremento acumulado en cuatro años superior al 300% y se ubicó ampliamente por encima del registrado por el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero como todo es cíclico en la Argentina, mientras Macri al parecer quiere olvidarse de esos números, ahora sufre el mismo mal, Alberto Fernández que no encuentra la forma de controlar la inflación. Pero, así como hay quienes salieron a cuestionar a Macri, del mismo modo aparecieron, no solo dirigentes de Juntos por el Cambio cuya posición puede ser más entendible, sino también desencajados comunicadores sociales que hablaron en defensa del ex presidente Macri y en contra de los dichos del neurocientífico. Pero, Manes ya venía marcando otras posiciones. De cara a las elecciones del 2023, el diputado nacional de Juntos por el Cambio se mostró en forma previa a favor de que la UCR compita en las elecciones presidenciales con una fórmula radical, ya que consideró que un binomio con un integrante del PRO sería regalarle la estructura del partido centenario al macrismo. Esta posición y luego sus declaraciones hicieron estallar al espacio político al que pertenece e inmediatamente plantearon que era funcional al kirchnerismo.



Desnuda la disputa interna

Lo cierto es que las críticas de Manes a Macri revelan la fuerte disputa de poder que hay en el seno de la oposición. Desde hace varias semanas, la feroz pelea internas entre varios integrantes de la coalición Juntos por el Cambio por alzarse con la candidatura presidencial vienen haciendo crujir la alianza de partidos formada en 2015. En la UCR, además de Manes, se apuesta por la postulación del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En tanto, dentro del PRO, los nombres que suenan con más fuerza son el actual jefe comunal de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, y el propio Macri. Que para tensionar también promueve a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien también viene recorriendo el país como ya lo hizo en Misiones.



La UCR misionera no se mueve de la coalición

Las críticas de Manes a Macri no fueron avaladas por la dirigencia del partido centenario, que salieron en filas a pegarle al diputado bonaerense. No se entiende que después de 20 años tienen un candidato taquillero propio y lo dejan solo. Lo cierto es que casualidad o no, pero Gastón Manes, que iba a venir a Posadas, no estuvo presente el viernes en la anunciada asunción de autoridades del radicalismo misionero. Mediante un breve video alegó problemas de vuelo, para disculparse por no estar presente. En lo que representó una emotiva ceremonia de asunción de las autoridades electas desarrollada en sede de la Casa Radical, sí estuvieron presentes el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el presidente del bloque radical en Diputados, Mario Negri, el senador provincial de Corrientes, Noel Eugenio Bread, el diputado nacional Martín Arjol, entre otros. La asunción de Pablo Argañaraz como presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) representó una oportunidad para el pleno reconocimiento a la trayectoria y apoyo brindado siempre al radicalismo de parte del ex gobernador Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, pero también para dejar en claro que el radicalismo se mantiene dentro la alianza. Quizás el más osado haya sido Argañaraz en su discurso al sostener que el radicalismo debe ordenarse para ser la columna vertebral de Juntos por el Cambio y, por qué no, el cerebro y que todos están anhelando a un radicalismo con vocación de poder. Planteando que se está presentando una oportunidad única, que no debería perderse por un internismo. Claramente esto último, apuntando a la encarnizada lucha por posicionarse como candidatos a la fórmula presidencial.



Pero en rigor, así como fue oportuno que el radicalismo misionero se normalizara después de seis meses también existieron tensiones internas que provocaron desencantos y con ello el alejamiento de un importante número de dirigentes. Eran jóvenes que le estaban dando nuevo impulso y fuerza al radicalismo misionero y que ahora afirman haber encontrado en la Renovación un espacio para desarrollar sus ideas. El expresidente de la juventud radical German Ferber, señaló que no serán los últimos dirigentes y militantes que abandonen a la UCR. Su carta con los motivos de las renuncias y el nuevo camino que emprendieron, es un llamado de atención para las nuevas autoridades radicales.



Agricultura mejoró el precio de la yerba

La Secretaría de Agricultura de la Nación sorprendió al comienzo de semana al oficializar la resolución del laudo de los precios de la materia prima del sector yerbatero para el semestre, de octubre a marzo próximo. Esta vez, fijó un precio por encima de lo que se venía pagando. Es decir, una posición muy diferente a laudos anteriores, donde solía oficializar un precio inferior a lo que ya se venía abonando en el mercado. Los propios productores, se mostraron sorprendidos al reconocer que se fijaron valores superiores a los que se estaban pagando, al indicar que como máximo se abonaba hasta 65 pesos y esta vez, Agricultura resolvió que sea 70,08 pesos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate puesta en secadero y, de $266,30 para el kilogramo de yerba mate canchada. Los números finales son muy cercanos a la grilla de costos que había estimado el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Al respecto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad destacó que el laudo representa un incremento del 46% y que estos valores -que regirán para los próximos seis meses-, representan una buena base para futuros precios.



Con flamante pista

Justo a días de iniciarse el fin de semana largo, volvió a estar operativo el aeropuerto Libertador General San Martín de Posadas. Ello se concretó tras tres meses de reformas y mejoras fundamentalmente en la pista y los sistemas de seguridad. Con los primeros vuelos, retornó la alegría para todos los sectores, en especial para el turismo y los comercios que tenían comprometidos numerosas actividades y estaban esperando con ansias el retorno de este servicio. Aerolíneas, llegó con otra novedad la de sumar más frecuencias a destino. Con este plus, la capital provincial se vio desbordado de visitantes, ratificando el interés del turista por conocer tanto la provincia como Posadas, que a su vez se ve cada vez más fortalecido por el buen momento de ventas que transita.



Reunión ampliada con Industria

La Provincia recibirá el martes al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren que llegará acompañado por Tomás Canosa, subsecretario de Pyme y dos directivos para atender del igual modo las inquietudes de las empresas misioneras. Serán recibidos, entre otros por el gobernador de la Provincia, Oscar Herrera Ahuad, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori y el ministro de Industria, Nicolás Trevisan. Lo primero que se hará será la presentación de lineamientos para el desarrollo productivo de Misiones, que contará con la participación del director de la oficina en Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). A su vez se tiene previsto -además de recorrer algunas empresas-, un almuerzo con las cámaras de comercios y madereras de la provincia, donde se presentarán los principales desafíos que tiene Misiones para seguir sosteniendo o ampliando el actual desarrollo.



Justamente en medio de un bueno momento económico que transita Misiones, con alto nivel de empleo, el turismo trabajando con capacidad plena, favoreciendo a comercios y servicios, esta semana el Gobierno de la Provincia lanzó una nueva marca gráfica de Misiones. Según fue destacado por Herrera Ahuad, la premisa es que “hagamos que las cosas buenas de esta tierra crezcan y sigan creciendo”. En los diversos carteles instalados o por instalarse y en todas las comunicaciones tradicionales y digitales se podrá apreciar un mapa de la provincia resaltando la tierra colorada y el agua que rodea la provincia.