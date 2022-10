Resuenan los pueblos originarios

domingo 09 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Hasta mañana Puerto Iguazú vibrará con los sonidos ancestrales de las culturas originarias de todo el país, en el I Festival de Arte Sonoro Indígena. El evento marca un antes y un después en la historia de la cultura ancenstral de la región ya que en estos días de festival se puede contemplar moda étnica y cine con temática de música y culturas originarias como nunca antes en un mismo espacio. La apertura del festival fue anoche en el Espacio Incaa, en el Iturem.



Para dar inicio a la primera jornada el actor Juan Palomino fue el maestro de ceremonias presentando los cortos y largometrajes que se proyectarán durante todo el festival en el Espacio Incaa de Puerto Iguazú. Pero no solamente se disfrutará el trabajo del cine independiente, sino que se proponen conversatorios en torno a la música y las culturas originarias.



Luego de un sencillo acto de apertura Rosario Haddad, música y compositora, que estuvo a cargo de la banda sonora de Poemas de la Tierra, ocho cortos donde niños de las comunidades expresaron poemas, explicó sobre estos trabajos interculturales. “Estamos de estreno, estos cortos animados fueron hechos para Paka Paka y es la primera vez que son presentados y es un orgullo que se presenten en el I Festival Sonoro que tiene como objetivo mostrar las culturas milenarias de los pueblos originarios”, relató.



En tanto, el primer largometraje en ser presentado fue “Cerro Quemado”, de Juan Pablo Ruiz, un documental de observación con elementos poéticos que se centra en Micaela Chauque, reconocida folklorista y quenista; su madre, Cornelia Yurquina, y su abuela, Felipa Zerpa, y toma como eje el encuentro de estas tres mujeres en lo alto del cerro, donde vive en completa soledad la más anciana del clan familiar. “Cerro quemado” tuvo un gran recorrido por festivales internacionales pasando por las secciones oficiales de eventos como DocumentaMadrid (España), el Festival de Cracovia (Polonia) y el Festival Dei Popoli en Florencia (Italia), entre otros. A nivel local se proyectó en el marco de Cine de las Alturas, en 2020.



Al respecto Juan Ruiz quien tuvo el agrado de presentarlo al público presente manifestó “estoy muy orgulloso y agradecido de haber sido invitado a este festival porque la película tiene el mismo fin del Festival que es visibilizar a los pueblos originarios. Este en particular a la mujer coya”



Más tarde, en el Centro de Eventos y Convenciones del Amerian Portal del Iguazú, los niños del coro de la comunidad Pindó Poty fueron los encargados de abrir el espectáculo ante un salón colmado de personas que se hicieron cita para conocer un poco más de la cultura ancestral del país. Después de interpretar tres canciones, el coro intentó bajar del escenario pero el público de pie pidió otra canción. Al finalizar la presentación, el coro mbya guaraní no solamente se retiró del escenario con una sonrisa por la ovación sino porque desde el Instituto Nacional de la Música recibieron un violín de obsequio, además de un plantín de yerba y un kilo de yerba sin glifosato. “estamos muy agradecidos, es la primera vez que estamos en un escenario con los chicos. Estamos felices”, manifestó Alejandro Benítez maestro del coro.

Moda, instrumentos novedosos, cine y mucho más en este encuentro de culturas. Foto: Norma Devechi

Luego de la apertura, la misionera Alicia Nachiornuk, presentó su colección de moda, llamada “Misiones Simbol”. Se trata de una muestra artística donde expone una moda reciclada y ecológica, con un conjunto de piezas únicas realizadas con materiales autóctonos como la esponja vegetal, chalas de maíz, flores de madera de cedro y semillas. “Misiones Simbol” es una línea artística que su creadora llama “Alta Costura del Monte”. En sus prendas combina materiales y tinturas naturales, con confección artesanales. Cada pieza está inspirada en la cultura mbya guaraní, así como abreva en la flora y fauna misionera. Los modelos exhibieron las prendas mientras contaban la historia de los guaraní.



Más tarde, Carina Carriqueo cantora mapuche sorprendió al público con su hermosa y dulce voz, luego subió Mariana Carrizo aportó su gran carisma preparando el escenario para Oiant/Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías.



Además, también el muralismo dijo presente ya que las paredes del Centro de convenciones se visten a tono al festival. Los artistas están trabajando en altura hace varios días para eternizar esta primera edición de un festival que da a hablar en todo el país.

Programa

Hoy

19: Coro de niños guaraníes

20: Ema Cuañeri

20.30: Misión Camila y Seuer Montec

21: Lola Bhajan

21.30: Coro Wichi Sacham

22: Ha’e Kuera Ñande Kuera y Coro Kaangua Poty

22.30: Pacha Runa



Cine

Ciclo de cine indígena que tiene lugar en el el Espacio Incaa (Iturem), con proyecciones a las 17, seguidas de conversatorios.

Programa en Instagram @FestivaldeArteSonoro- Indígena.