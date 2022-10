En penales y comisarías “la mayoría no sabe leer ni escribir"

domingo 09 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Uun caso particular como el de Cecilia Rojas y el de Cristina Vázquez, condenadas y apresadas sin pruebas por el crimen de Ersélide Dávalos (29), ocurrido el 27 de julio de 2001 en Posadas, trae a este informe una mirada sobre el rol del Estado en el acompañamiento a quienes acusó y quitó la libertad. En diciembre de 2019 fueron absueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó la libertad de ambas. Cecilia pasó 15 años privada de su libertad y Cristina estuvo 11 años en la cárcel.



Actualmente, Rojas trabaja monitoreando lugares de encierro junto a la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) de la provincia de Misiones.



En diciembre de 2019, cuando recibió la noticia de la ansiada salida del penal, la odisea recién comenzaba ya que si bien la libertad es uno de los principales temas de conversación de las internas, la reinserción a la sociedad resulta difícil hasta para quienes cuentan con una familia que las espera, las recibe con un techo donde dormir y alimentos para sobrevivir.



En el caso de Cecilia, quien estuvo detenida en una comisaría, luego en la Unidad Penal V de Miguel Lanús y los últimos cuatro años en Ezeiza, relató que al salir de la cárcel se acercó a instituciones, envió cartas a autoridades, solicitó asistencia pero no recibió respuestas concretas que acompañen al proceso de reinserción luego de estar tras las rejas desde los 19 años.



En relación a la presunta ayuda del Sistema Penitenciario para la reinserción a la sociedad, fue contundente: “Adentro no ayudan, apenas que te atienden psicólogos y hay muchos que quedan locos. Afuera no hay ningún tipo de seguimiento, no hay ninguna política que ayude a la reinserción social. O sea salís y quedás en nada”.



“A la persona que sale y trata de reinsertarse en la sociedad hay que ayudarle con programas, con políticas sociales, con psicólogos, psiquiatras y psicopedagogos”, aseguró y comentó que “hay organizaciones sociales que articulan para ayudar con mercadería pero no te pueden dar un trabajo formal”.



“Yo salí y después de unos meses me acerqué Patronato de Liberados porque, supuestamente, lo que ellos hacen es monitorear a la persona con domiciliaria, darle la pulsera y también te tienen que dar herramientas para que puedas reinsertarte en la sociedad. Fui para ver con qué programa o herramienta me podían ayudar pero viene la señora y me dice que ellos no tenían nada. 'No tiene psicólogos, algo?’ 'No, no hay nada', me dijeron”.



En referencia a su actual situación laboral, comentó que llegó al organismo a través de su hermano, quien le sugirió que se acerque a hablar con Eduardo Scherer, presidente de la Comisión, para ver si lograban “gestionar o hacer algo” desde Derechos Humanos.



Allí le consultaron si le interesaba acompañarlos en actividades dentro de los penales. “Justo en ese momento era la semana de la mujer, entonces yo fui tres veces a la Unidad V que estaban haciendo diferentes eventos. Después empezó la pandemia y cerraron todo”



Cecilia aseguró que previo a ello, “le hice una nota primero al gobernador (Oscar Herera Ahuad) y después una nota a (el presidente de la Legislatura Carlos) Rovira por medio de mi abogado. Un día me llamó (Gabriel) Manito, uno de sus secretarios”.



A raíz de las visitas al penal “Manito me dijo: 'mirá, nosotros pensamos que estaría bueno que trabajes en la Comisión para ver las falencias en los penales ya que tenés experiencia, después de todo lo que pasaste'”.



“Ahí arranqué en el 2020. Fue en octubre que me llamaron recién, acordate que con la pandemia se cerró todo y nadie podía salir a ningún lado” refirió.



El Estado y la niñez

Con la CPPT recorren diversos lugares de encierro y, en esa línea, Cecilia manifestó que las necesidades estructurales son un punto clave en las problemáticas sociales. “No se justifica el delito pero muchos acuden a ellos por los bajos recursos, dependiendo de los delitos también”, reconoció.



“Yo veo que hay mucha necesidad y, como veo en el merendero, hay una base de todo. Creo que el Estado debe ayudar muy fuerte a lo que es la parte de la niñez”.



En cuanto a ello, mencionó que dentro de los penales o comisarías “la mayoría no saben leer ni escribir, el resto no terminó la secundaria, y cuando se les pregunta qué pasó, ellos dicen que tenían que cuidar a sus hermanos o a causa de una madre o padre ausente”, apuntó.



“Ahí arrancan un montón de conflictos porque cómo van a poder enfrentar la sociedad y la vida si no tienen una contención que desde niño necesitás”, se preguntó y agregó: “Por eso es muy importante ver cómo abordar, cómo poder ayudar a esos niños”.



Sistema Penitenciario

La entrevistada explicó que cuando fue liberada estaba a la espera de la libertad transitoria en tanto que existen diversas etapas dentro de los penales. “Vas cumpliendo diferentes fases dentro para tus salidas.Tenés que pasar pautas y requisitos para que tengas beneficios como transitorias asistida o condicional”.



Por otro lado, contó que sufrió violencia pero no por parte de sus compañeras.“Estuve encerrada hasta 25 días en las celdas de castigo supuestamente por contestarle al personal del servicio y la misma penitenciaria que le pegó a Cristina, la que le había roto el diente, sigue ejerciendo. Creo que el Servicio Penitenciario tiene que custodiar la seguridad de las internas, no está para maltratar ni golpear”, aseveró.



Finalmente, Rojas aseguró que no ha recibido reparación por parte del Estado. “Por más plata que el Estado me dé yo creo que no vaya a poder borrar todo lo que me hicieron, imposible que te saques eso de la cabeza. Creo que hasta el día que me muera me voy a acordar de todo”, apuntó.

