El gobierno presentó un nuevo régimen para las importaciones

domingo 09 de octubre de 2022 | 6:05hs.

El gobierno nacional reformulará el esquema de importaciones, reemplazando las actuales Simis (que a su vez reemplazaron a las anteriores Djai) a través de un nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina, que se conocerá como Sira.



Si bien la resolución de Afip y la Secretaría de Comercio ya está lista, funcionarios nacionales estiman que será publicada el próximo miércoles en el boletín oficial. Entre otras cuestiones, el nuevo sistema centraliza toda la operatoria de comercio exterior en una sola base de datos, al vincular solicitudes de importación, despachos de mercadería y cuenta bancaria desde la cual se accede a los dólares y se realizan los pagos de los bienes o servicios.



Esto permitirá que quienes necesiten importar tengan certeza de la fecha a partir de la cual podrán tener acceso a los dólares necesarios para abonar la mercadería.



Estos cambios estarán vigentes a partir del 17 de octubre. En la transición, se mantendrá la vigencia de las Simis aprobadas para no afectar los derechos, aunque sí señalan que se va a seguir con el trabajo de fiscalización y ver casos de sobrefacturación y cautelares.



Al entrar en vigencia el nuevo Sira, estiman que todas las cautelares anteriores presentadas por empresas para poder acceder a la importación de bienes a valor de dólar oficial “se tornan abstractas”. “Todas caen porque deja de tener vigencia el régimen anterior”,



Esta nueva normativa se implementó luego de 60 días de trabajo en conjunto entre la Secretaría de Comercio, la Aduana y la Afip, para analizar las maniobras fraudulentas a través de la cual las empresas buscaban importar a dólar oficial.



Entre otros datos, detectaron que había SIMIs duplicadas. Entre enero y el 27 de septiembre de este año, el valor FOB de importación fue de “U$S 57.531 millones de dólares”, aunque “sin embargo esos mismos importadores por esos mismos bienes registraron mercaderías por U$S 94.076 millones, con lo cual tienen 65% más de Simis presentadas por el monto que efectivamente se importó”.



También fueron descubiertas Simis que incluyen mercaderías ajenas al rubro o con posiciones arancelarias alteradas para sobrefacturar la importación futura mediante una triangulación, por la cual se denunció a 715 empresas con 28 mil operaciones por U$S 650 millones, informaron las fuentes.



Además, se registró el “uso abusivo de cautelares mediante la presentación masiva de Simi por montos cercanos a los U$S 4.000 millones y también empresas con declaraciones juradas inexactas para obtener de manera irregular de CEF (Capacidad Económica Financiera).



En base a estas cuestiones que se dieron en el marco del sistema anterior, el gobierno nacional pondrá en funcionamiento el Sira, que busca una mayor transparencia, trazabilidad y previsibilidad a las operaciones de importación.



Para la aprobación de los permisos a través del Sira se tendrá en consideración un análisis de capacidad económica financiera del importador y el perfil de riesgo aduanero y fiscal.



En este punto se tendrán en cuenta empresas que tiene facturas apócrifas, sobrefacturación de importaciones y las que hacen uso abusivo de las cautelares.



También se establecerán facilidades para las pymes y entidades civiles, dándole previsibilidad a las empresas en la fecha de giro, que podría acortarse a 60 días de los 180 actuales.

Cómo funciona el nuevo sistema

En el nuevo sistema (Sira), el Banco comercial interviniente, al momento de realizar la operación de acceso a divisas, deberá registrar la operación “en línea” con un aplicativo de la Afip que validará la existencia de un Cuit activo. Recién entonces se emitirá la autorización Sira (o Sirase, en el caso de Servicios), con la probable fecha de giro de divisas, lo que permitirá al Estado, enfatizaron los funcionarios, tener un monitoreo en tiempo real del flujo financiero y físico del comercio exterior. Afip trabajará con un nuevo algoritmo secreto para hacer la evaluación de Capacidad Económica y Financiera (CEF) del importador, de modo de impedir maniobra fraudulentas, sea mediante triangulaciones o medidas cautelares.